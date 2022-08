Életmentő edzőváltás után Milák Kristóf végigeszi a római étlapot

Lapot húz 19-re Milák Kristóf a római Európa-bajnokságon. Edzője, Virth Balázs szerint is „combos”, amire most vállalkozik a világcsúcstrató, olimpiai és kétszeres világbajnok.

Abban az esetben, ha a „pillangókirály” Milák Kristóf egy hét leforgása alatt mind a négy egyéni számában a döntőig jut el a római Európa-bajnokságon, ráadásul a két gyorsváltóba is beszáll, amikor már az éremszerzés lehet a tét, olyan kihívás vár rá, amivel még egyszer sem találta szembe magát. Márpedig a sokoldalúságra törekvő olimpiai bajnokot aligha lehet lebeszélni erről az akár 14 rajtot magába foglaló kalandos vállalkozásról, amire Virth Balázs, az edzője nemes egyszerűséggel csak annyit mond, hogy ez bizony már igencsak „combos”.

Hódmezővásárhelyi kiráncigálás

Aki 38 nappal a budapesti világbajnokság után, szűkre szabott négynapos pihenőt követően egy ilyen embert próbáló feladattól sem riad vissza, annál mindennek újra együtt kell lennie, testben és lélekben feltöltődve, új csatákra felspannolva.

„Ez most csak részben igaz, így izgalomra is okot ad. A világbajnokság után azzal szembesültem, de nem csak én, hanem több edzőtársam is, hogy a versenyzőinkből sokat kivett a nagy próbatétel, a fizikainál is jobban a motivációs energiatartályaikból. Akik nagyon odatették magukat, és csúcsra járatva küzdöttek meg a helyezésükért, azok fejben elfáradtak. Miközben a Budapestről Rómába vezető utat járva amolyan ráalapozás a napi feladat, igyekszünk az edzéseket átalakítva kirángatni az úszóinkat abból a fásultságból, amit lépten-nyomon tapasztalunk. Olyan hangulatot próbálunk teremteni, ami serkentően hat, és még mosolyokat is csal az arcokra” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Virth Balázs, aki a tanítványaival Hódmezővásárhelyet választotta az EB-felkészülés színhelyéül, aligha csak azért, mert első sikereinek egyikét Milák Kristóf éppen itt érte el, amikor a 2016-os ifjúsági Európa-bajnokságon megnyerte a 200 méter pillangót.

A végére marad a királyszám

A római Európa-bajnokságon Virth Balázs versenyzői közül ezúttal csak a férfi részleg méreti meg magát. A budapesti vb után másodszor is Coviddal megfertőződött Kapás Boglárkát a betegség tíz napra kiállította a sorból, ezért még most is csak felhozó edzéseket végezhet, a Békéscsabáról a fővárosba került Veres Laura pedig a tornaedzéseket gyógytornára cserélve azon fáradozik, hogy a fájós vállát ne kelljen megműteni. Az egészséges hármas tagjai közül Márton Richárd a 200 gyorsra és a 200 pillangóra készül fel, emellett a 4x200-as gyorsváltóban is szerep vár rá, Zombori Gábor pedig a 200 mellen és 400 gyorson képviseli Rómában a magyar színeket.

„Nem éppen szerencsés, de ezúttal Kristófnak, mint olimpiai és világbajnoknak, valamint címvédőnek az EB legvégén kell nagyot homorítania a 200 pillangón, miután már teljesítette a küldetését a 100 és a 200 gyorson, a 100 pillangón és a gyorsváltókban is. Régi vágya teljesül azzal, hogy egy nagy világversenyen a gyorsúszók éremcsatájába is beleszólhasson, és mint tudjuk, ha ő benyit egy ajtón, onnan nem szokott üres kézzel távozni. Elképesztő a regenerációs képessége, ha elkapja a harci láz, minden várakozást képes felülmúlni, és én most is arra számítok, hogy nagy dolgok fognak történni. Azt viszont nem tudom megmondani, tippelni pedig nem szeretnék, hogy a gyorsúszó számokban milyen időkkel fog kirukkolni” – mondta Virth Balázs Kristófról, aki a budapesti világbajnokságon fenomenális úszással duplázott a pillangón, 200-as világcsúcsát 1:50.73 percről 1:50.34-re javította, a gyorsváltókban pedig úgy repesztett, ami már akkor is jelzésértékű teljesítmény volt.

„Ehhez csak annyit, hogy a tavaly szeptemberi elkerülhetetlen, feszültségoldónak, sőt életmentőnek is nevezett edzőváltásról egy év multán Virth Balázs már azt is elmondhatja, hogy erős és jól működő kapcsolatot sikerült kialakítania a világ egyik legjobb úszójával. Pontosan tudja, hogy melyik volt az a téli kemény terhelésű edzés, amely közben találkozott a tekintetük és abból azonnal kiolvasta, hogy a tempóból vissza kell venni. Tapasztalatból tudta, hogy ez a feladata, a versenyző pedig azt értékelte, hogy még az apró rezdüléseire is figyel a mestere. A Selmeci Attilát felváltó szakember ugyanakkor csak a thaiföldi és a tenerifei edzőtáborokban érzett rá, hogy a jövőben merre kell tartaniuk, amiben sok segítséget jelentettek a számára a világcsúcstartó visszajelzései.

