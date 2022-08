Emlékezetes röplabdameccsel avatták fel a Riz Levente Sportközpontot

Megkezdte az Európa-bajnoki selejtezőket a magyar férfi röplabda-válogatott, amely első ellenfele a jóval esélyesebb Spanyolország volt szerdán. A mieinknek azonban sikerült meglepnie a vendégeket, két játszmát is megnyertek, s végül ugyan 3:2-re kikaptak, de így is bravúros pontot szereztek.

Magyar szempontból döcögősen indult a meccs, a spanyolok hamar elhúztak (1–7), és ezt az előnyüket meg is őrizték végig az első szettben (17–25). A 2. játszma viszont egyértelmű hazai fölényt hozott (25–19), és tovább tartott a lendület a következő két szettben, amely színvonalát és drámaiságát tekintve is a mérkőzés csúcspontja volt. A harmadik felvonásban a felek szinte végig fej fej mellett haladtak, a spanyolok viszont sokkal több nyitást rontottak el, ami el is döntötte a szettet (25–23).

2–1-es magyar vezetésnél már tudhattuk, hogy egy pontot már biztosan szereztek a fiúk, amiből három is lehetett volna, ha sikerült volna behúzni az ugyanolyan szorosan alakuló 4. szettet is, de sajnos itt az ibériai válogatott volt pontosabb és higgadtabb a végén (23–25). A döntő játszmában az elsőhöz hasonlóan hamar előnybe kerültek a vendégek, amit könnyen meg is tudtak őrizni, hiszen az 5. játszma már csak 15 pontig tart a röplabdában.

Ez az eredmény így is komoly bravúr a kiváló erőkből álló Spanyolország ellen. Ez az egy pont még igen jól jöhet a későbbi végelszámolásnál. A Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont mintegy 1000 nézője kitűnő hangulatot teremtett a két és fél órás mérkőzés alatt.

A vadonatúj csarnokban most először rendeztek nemzetközi eseményt.

Az új helyszínnel kapcsolatban Barnucz Tibor, az MRSZ szervezési és műszaki irodájának vezetője tartott egy kis ismertetőt:

A csarnok kialakítása olyan, hogy szerencsére helynek nem vagyunk szűkében, így mindenkit ki tudunk szolgálni: a játékosokat, a médiát, a szakmát és a nézőket is. A pálya a nemzetközi szövetség szabványa alapján készült, amelynek az anyaga az úgynevezett taraflex. Ma már nem a pálya megépítése a legkomolyabb kihívás, hanem minden más, ami körülötte van. A kijelzők és a videobíró kiépítése, illetve az elektronikus jegyzőkönyv összekötése a statisztikával. Ami a challenge-rendszert illeti, az olasz datavolley 19+2 kamerás rendszere áll a rendelkezésünkre, ennél ma nincs jobb.

A magyar férfiválogatott további programja az Eb-selejtezőn:

Augusztus 6., szombat, 15:00 Grúzia–Magyarország (Tbiliszi)

Augusztus 10., szerda, 18:00 Szlovákia–Magyarország (Nyitra)

Augusztus 13., szombat, 18:00 Magyarország–Szlovákia (RSR, Budapest)

Augusztus 17., szerda, 18:00 Magyarország–Grúzia (RSR, Budapest)

Augusztus 21., vasárnap, 20:00 Spanyolország–Magyarország (Teruel)

A Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont története

Először 1995-ben merült fel az igény, hogy az egykori Hungarocamion pálya helyén Rákosmente önkormányzata sportkomplexumot építsen. A közel kilencvenezres lélekszámú kerületben nem volt olyan létesítmény, ahol komolyabb volumenű rendezvényeket meg lehetett volna tartani. Az előkészítő munkálatok azonban több mint egy évtizedet várattak magukra.

Riz Levente első polgármesteri ciklusában kezdett el ténylegesen körvonalazódni az akkor már több mint 10 éve dédelgetett álom.

Az általa vezetett önkormányzat készíttette el a központ kiviteli terveit. Városvezetőként és országgyűlési képviselőként is sokat tett azért, hogy méltó sport- és rendezvénycsarnokot kaphasson a XVII. kerület.

Az önkormányzat 2009-ben döntött a tényleges megvalósításról, új helyszínt jelöltek ki, amely közel van a centrumhoz, és egy létező zöldövezeti zónához csatlakozik. Első lépésként az itt lévő, korábban leégett jégcsarnokot lebontották, és a kiviteli tervek is elkészültek. 2016-ban a kormány kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította a központ megépítését.

Az előkészületek után végül 2019 decemberében megindult az építkezés. 2020. szeptember 15-én tartották a bokrétaavató ünnepséget, amikor 14 méteres magasságban elhelyezték az utolsó acélszerkezeti elemet is. A sportcsarnok a kerület egykori polgármesteréről, a 44 évesen elhunyt Riz Leventéről kapta a nevét.





