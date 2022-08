Eugene után először szombaton Chorzówban, majd hétfőn a Bregyóban „katapultál” Armand Duplantis, a rúdugrás született zsenije, aki már a jövő évi budapesti vb-t is betervezte. Fehérváron is nagy ugrásra készül.

A legkisebb túlzás nélkül is sztárparádénak lehet nevezni az idei Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjat, ami annak is köszönhető, hogy az olimpiai, világ- és Európa-bajnokok jövő hétfőn Székesfehérváron színre lépő díszes társaságában ott lesz Armand Gustav „Mondo” Duplantis, a rúdugrás újdonsült vb-győztese, a 621 centiméteres kozmikus világcsúcs gazdája is, akinek néhány nappal ezelőtt az amerikai földön megrendezett szabadtéri csúcstalálkozón vált teljessé az aranyérmekből álló kollekciója, miután a 2018-as berlini Európa-bajnokságon, a 2021-es toruni fedettpályás Eb-n, ezt követően a tokiói olimpián, idén pedig a belgrádi tető alatti világbajnokságon is a 22 esztendős született zseni állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára.

Az Egyesült Államokban született, de svéd színekben versenyző Armand Gustav Duplantis, akit a két keresztnevét elhagyva, illetve a becenevét használva egyszerűen csak Mondo Duplantisként emlegetnek, kiváló apai és anyai géneket örökölve már háromévesen kipróbálta jelenlegi versenyszámát. Félreértés ne essék, korának és alacsony termetének megfelelő méretű rúddal vagy inkább rudacskával. Greg, az amerikai édesapa 580-as egyéni csúcsával a jegyzett rúdugrók közé tartozott, Helena, a svéd édesanya sem akármilyen hétpróbázó és röplabdázó volt. Négy gyermekük közül sportolóként Armand vitte a legtöbbre, aki az első igazán értékes aranyérmét 2015-ben Caliban, az ifjúsági világbajnokságon vette át, abban a kolumbiai városban, ahol jelenleg az U20-as vb versenyei folynak. A fedett pályán és szabadtéren is világcsúcstartó sztáratléta felkészítéséről a kezdetektől egészen mostanáig a szülei gondoskodnak, menedzsere pedig az a Daniel Wessfeldt, aki egyben a svéd úszócsillag, az olimpiai aranyérmes és hétszeres világbajnoknő Sarah Sjöström képviselője, és aki éppen ebben a minőségében látogatott el nemrégiben a budapesti vizes világbajnokságra.

Micsoda kollekció!

Mondo most először látogat Magyarországra, és amit csak az atlétaszakma tud igazán nagyra értékelni, a eugene-i világbajnokság után a Gyulai István Memorial lesz az első versenye, egyben az utolsó szereplése az augusztus 15-én kezdődő müncheni Európa-bajnokság előtt. Jó a kedve, milyen is lenne, hiszen 22 évesen már minden értékes trófeát sikerült begyűjtenie, beleértve a Gyémánt Liga első helyét. Megelőzni atlétikai csúcseseményen csak a 2019-es dohai világbajnokságon tudták, ahol a győztes amerikai Sam Kendricksszel azonos eredménnyel, 597-tel lett második…

„Minden célomat sikerült elérni az idei világbajnokságon, győztem, világcsúcsot javítottam, és most már tényleg teljes a gyűjteményem, mostantól tehát a duplázások feladatát kell megoldanom” – nyilatkozta telefonon az SzPress Hírszolgálatnak Duplantis, aki a hideg teleket többnyire Louisianában tölti, a nyári hónapokat pedig Uppsalában, mindig ott, ahol éppen ideálisak a felkészülés feltételei.

Nagyon kíváncsi arra, hogy milyen stadion és közönség várja Székesfehérváron, amelynek nevét egészen pontosan eddig még nem tudta kimondani, még kevésbé Bregyót, ahol az egynapos nemzetközi versenyek egyik éllovaseseményét rendezik meg.

Jó hírét hallotta Magyarországnak

„Sok jó dolgot hallottam Magyarországról azoktól az atlétáktól, akik már megfordultak ebben az országban, és azt is megtudtam, hogy ott sportszerető emberek élnek, akik nagyra értékelik a kiemelkedő teljesítményeket. Szeretnék megfelelni a várakozásaiknak.”

Az amerikai–svéd világhíresség arra a kérdésre, hogy számítani lehet-e a részvételére az egy év múlva Budapesten megrendezésre kerülő világbajnokságon, egyértelmű és örömteli választ adott.

„Ott a helyem, önök, magyarok mint házigazdák egészen biztosak lehetnek abban, hogy élek a bizonyítás lehetőségével, mindenképpen szeretném megvédeni a világbajnoki elsőségemet. A 2023-as idényben ez a verseny jelenti a legnagyobb kihívást számomra.”

Arra a fogós kérdésre, hogy Amerikában születettként az Egyesült Államokban vagy svéd színekben versenyzőként az édesanyja szülőhazájában részesül nagyobb biztatásban, Mondo diplomatikusan így válaszolt:

„Mindkét országban rendre fantasztikus támogatást kapok a szurkolóktól, de mivel a címeimmel Svédországnak szerzek dicsőséget, a helyzetem ott különlegesnek mondható.”

Ha leteszi a rudat, golfütőt vesz a kezébe

A szó nemes értelmében anyait és apait is megkapott azért, hogy jó, egyre jobb és atléta legyen, amit az abszolút világranglista jelenlegi éllovasa igen nagyra értékel.

„A szüleim kisgyermekkorom óta nagyon fontos szerepet játszottak az életemben, ezt mindig nagyra becsültem. Soha nem helyeztek nyomást rám, ezért szabadnak éreztem magam, miközben egyre csak az járt a fejemben, hogy a világ legjobbja szeretnék lenni” – folytatta a rokonszenves sportember, aki a szabadidejében gyakran golfozik, és ez nem csupán kikapcsolódást jelent számára, hanem sikerélmények forrását is, attól függően, milyen ügyesen kezeli az ütőjét.

Az SzPress Hírszolgálat utolsó kérdésére azt a választ adta, amire számítani lehetett. Teljesítőképességének felső határával kapcsolatban ugyanis így fogalmazott:

„Még csak 22 esztendős vagyok, sok versenyzői év vár rám, amit nemcsak versengéssel, hanem a képességeim fejlesztésével tervezek eltölteni, hogy még többre legyek képes. Ami pedig a két következő olimpiát illeti, szeretnék ott lenni Párizsban és Los Angelesben is” – hangsúlyozta a világcsúcstartó rúdugró.

(Borítókép: Armand Duplantis 2022. július 24-én. Fotó: MTI / EPA / Robert Ghement)