Kubatov Gábor: Szégyellhetik magukat, akik kirekesztő rigmusokat kiabáltak

Az UEFA 79 ezer eurós (31 millió forintos) pénzbüntetéssel és részleges szektorbezárással sújtotta a Ferencvárost. A magyar bajnoki címvédőnek 15 ezer eurót kell fizetnie szurkolói rasszista megnyilvánulásai miatt, továbbá a következő hazai európai kupamérkőzésén, az azeri Qarabag ellen a lelátó egy részét (legalább ezer széket a B lelátón) le kell zárnia.

Az FTC a drukkerek tűzijátékozása, valamint tárgyak játéktérre dobálása, anyagi kár okozása és támadó hangnemű, provokatív megnyilvánulások miatt 50 ezer eurós pénzbírságot kapott, 14 ezer eurót pedig a nyilvános közlekedőfolyosók lezárása miatt kell átutalnia.

Az FTC nem árusíthat jegyeket a csapat egy jövőbeli idegenbeli európai kupamérkőzésére, de ezt az intézkedést két év próbaidőre felfüggesztették. A zöld-fehér klubnak harminc napon belül fel kell vennie a kapcsolatot a Slovannal a pozsonyi stadionban a szurkolói által történt károk rendezése ügyében.

A Ferencváros 5–3-as összesítéssel búcsúztatta a Slovan Bratislavát a BL-selejtezősorozat második körében.

Egyszerre vagyok mélységesen csalódott és rendkívül dühös most. Maximálisan igazat adok az UEFA-nak, nem is vitatom a döntés jogosságát. Több mint tíz éve, amióta elnöknek választottak, küzdünk a kirekesztés minden formája ellen a Fradiban. Folyamatosan kampányolunk, nemcsak a szavak, hanem a tettek szintjén is harcolunk