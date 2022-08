Robbant a Zsebrakéta és a rúdugró fenomén

A sziléziai viadalon nem voltak ideálisak a körülmények, kisebb-nagyobb megszakításokkal szakadt az eső, de ez nem akadályozta meg Shelly-Ann Frasert-Pryce-t abban, hogy folytassa káprázatos idei szereplését. Idén már negyedszer érte el vagy törte át a 10,70-es határt, és 10,66 másodperces idénycsúccsal, a világidei legjobb eredményével nyerte meg a 100 méteres síkfutást. Méghozzá Jamaica nemzeti ünnepén, a maga módján emlékezetessé téve, hogy hazája hatvan éve vívta ki függetlenségét Nagy-Britanniától. Íme a káprázatos futás:

A 35 éves, csupa mosoly „Zsebrakéta” – Pocket Rocket a 152 centis hölgy beceneve, bár amióta kisfia, Zyon öt éve megszületett, már Mommy Rocketként emlegetik – Chorzówból egyből Székesfehérvárra utazott, a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjra. Előtte azonban hazaszeretetből jelesre vizsgázott:

Happy 60th Independence Day to the greatest nation on earth!! 🌎 🇯🇲

Tavaly nagyobb volt rajtam a nyomás itt Sziléziában, idén elhatároztam, hogy csak jól akarom érezni magam – mondta a bajnoknő. – Tavaly is versenycsúcsot futottam, ezen tudtam most javítani. Hideg és esős időre számítottam, ehhez képest nem is volt olyan rossz. Engem is meglep, mennyire kiegyensúlyozott vagyok idén. Imádok versenyezni és feszegetni a határaimat.