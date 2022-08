Berobbant a vidéki kislány az atlétika elitkategóriájába

Vidéki kislánynak, az atlétika szerelmesének mondja magát a 18 esztendős Tóth Anna, aki a kolumbiai Caliban megrendezett U20-as atlétikai világbajnokságon egyéni csúcsát kétszer is megjavítva lett bronzérmes a 100 méteres gátfutásban. Ugyanúgy, mint egy évvel korábban és fiatalabban a kenyai Nairobiban, amikor a szerencséjének köszönhetően a mostaninál lényegesen könnyebb volt a feladata. Büszke a diósgyőri klubjára, sem hátrányt, sem előnyt nem lát abban, hogy nem egy fővárosi egyesület színeiben versenyez. Felnéz Tigyi Józsefre, az edzőjére, mert a napnál is világosabb számára, hogy a mestere odaadó munkája nélkül most nem lenne korosztálya legrangosabb erőpróbájának kétszeres bronzérmese. Hálás lehet azért is, mert a Caliban vizsgázó 22 tagú magyar válogatott tagjai közül egyedül neki jutott az érmekből.

Mázlija volt Nairobiban

Tavaly 13.46 másodperces futás kellett a harmadik helyéhez, idén kereken 13 mp, amire már bátran lehet azt mondani, hogy ebből a lányból előbb vagy utóbb kinéz egy olyan vagy ahhoz hasonló teljesítmény, ami a magyar csúcstartó Kozák Lucát az európai élvonalba juttatta.

„Tavaly az U20-as világbajnokság döntőjében rám mosolygott a szerencse, mert a szám első számú favoritja elesett, ráadásul akaratlanul a hozzám hasonló tudású ellenfelemet is elgáncsolta, úgyhogy a bronzérem az ölembe hullott. Ezért mondom ma is, hogy azt az érmet nem éreztem igazán a magaménak. Most merőben más volt a helyzet. Nagyobb és lényegesen erősebb volt a mezőny a tavalyinál, azt a két jamaicai lányt, aki előttem végzett, egy 13 másodpercnél is jobb egyéni csúccsal sem tudtam volna megelőzni. Nagyon büszke vagyok a teljesítményemre, az egész versenyt úgy egészében élveztem. Számomra most már az a kérdés, hogy mikor leszek képes egy olyan futásra, amelynek a végén 12-sel kezdődő szám jelenik meg a nevem mellett, jelezve, hogy áttörtem a magam kis álomhatárát – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Kolumbiából Tóth Anna, akit a sors nem csupán jó felépítéssel, szorgalommal és a gátfutáshoz szükséges bátorsággal ruházott fel, hanem jó megjelenéssel és dicséretes szerénységgel is.

Megúszta a botlást Caliban

Anna diadalútjából amúgy egy szemvillanás alatt dráma is kerekedhetett volna, ha az előfutamában nem sikerül ügyesen javítania, mert az első gátba belerúgott és emiatt kis híján az egyensúlyát is elveszítette.

„Nem kizárt, hogy a következő két körben éppen a megkönnyebbülés adott szárnyakat nekem, mert attól kezdve minden kiegyenesedett, elevenemben voltam, minden pillanatban azt éreztem, hogy a formába hozásom igazán jól sikerült. Bizakodó vagyok, szeretném, ha újabb egyéni rekordokkal jutnék előbbre, de ezt sem időhöz, sem valamelyik versenyhez nem kötöm, mert akkor nem érezném szabadnak magamat, és ha valami nem úgy sikerülne, ahogy megjósoltam, csalódás lenne a vége.”

Brutális tudású ellenfelek

Az elmondottakból következik, hogy még csak véletlenül sem hasonlítja magát a hazai éllovas és csúcstartó Kozák Lucához, akit még egyszer sem sikerült legyőznie, és akiben egy tapasztalt, jóval magasabb szintet képviselő vérbeli profit lát. Mind a ketten rajthoz állnak az augusztus 15-én kezdődő müncheni Európa-bajnokságon, de nem fognak szembekerülni egymással, mert a 100 gáton csak a debreceni ellenfele méreti meg magát, Anna ugyanakkor az első felnőtt világversenyén a 4×100 méteres váltó tagjaként kap bizonyítási lehetőséget.

„Nem tudom az okát, de a 100 méteres gátfutásban egyre több szuperklasszis jelenik meg, ha így megy tovább, valaki még azt a világcsúcsot is képes lesz megdönteni, amit néhány napja a világbajnokságon a nigériai Tobi Amusan állított fel 12.12 másodperccel. Erre csak azt tudom mondani, hogy amit a vb aranyérmese produkált, az brutális!”

Anna pályafutása felfelé ível, de volt úgy, hogy magánéleti gondok miatt nem érezte jól magát a bőrében.

„Mindig csak addig szomorkodtam, amíg ki nem értem a pályára, mert ott feloldódtam, minden rosszról képes voltam megfeledkezni. Nekem az atlétika volt az első szerelmem, és úgy tűnik, hogy az érzéseim olthatatlanok. Nagy terveim vannak, de azokat nem akarom előre kimondani, aminek jönnie kell, az magától is meg fog érkezni” – mondta befejezésül a remek atlétanő, pontosabban az atlétikában sikeres „vidéki kislány”.

