Kínában a Liu fivérek, nem tudnak elszakadni Linától, az edzőjüktől

Lina nemrég jelentette be, hogy egy évtized után távozik Magyarországról, és visszatér Kínába, ahol a helyi szövetség kötelékében folytatja edzői tevékenységét. Akkor az Index interjút készített Kósa Lajossal, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnökével. Ebben a sportvezető mindenkit biztosított, hogy Lina távozása nem okoz törést a hazai sikersportág működésében, bár előfordulhat, hogy a Liu fivérek és Lina ezentúl is együtt dolgoznak majd.

Hogy miként, azt nem részletezte Kósa, de a vártnál is korábban kiderült, hogy Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang máris kiutazik Kínába, hogy edzéseit Linával folytassa. Mindezt Instagram-posztban tették nyilvánossá:

A magyar és kínai nyelvű posztban ezt írják:

15 év közös munka, sok kihívás, sok nehézség, de még több felejthetetlen pillanat és siker. Lina a sport mellett az életre is nevelt minket, amiért a legnagyobb szeretettel és feltétel nélküli bizalommal állunk hozzá. Az eddig közösen felépített utat szeretnénk folytatni, ezért úgy döntöttünk, az idei felkészülést is együtt kezdjük el. Most egy darabig távol leszünk, de természetesen mindenhol aktívak maradunk, és hamarosan találkozhattok velünk!