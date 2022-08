Magyar rokonságával vacsorázott a Gyulai Memorial után a világ legjobb súlylökője

Joe Kovacs – alias Kovács Józsi – kétszeres világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, és a közelmúltban a eugene-i vb-n is ezüstérmet szerzett, tehát amennyiben a kiegyensúlyozott szereplést nézzük, a világ alighanem legjobb súlylökője. Nagypapája annak idején a Vas megyei Szentpéterfáról emigrált az Egyesült Államokba, és a „kis” Jóska még ma is tud néhány szót magyarul. Amint ezt hétfő este is bebizonyította Székesfehérváron, miután 22,89 méteres dobással győzött, és szólt egy pár szót a nézőkhöz. Majd elvitte vacsorázni népes szentpéterfai rokonságát.