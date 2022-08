Iván Bence paraúszó a táncparketten folytatja a sportot

A tokiói paralimpia kilencedik helyezettje szerepet kapott a Dancing with the Stars című műsorban.

A tokiói paralimpián kilencedik helyezett paraúszó, Iván Bence szerepet kapott a Dancing with the Stars harmadik évadában, Stana Alexandra partnereként fog táncolni. A korábban évekig kosárlabdázó, 2021-ben pedig az év paraúszójának választott sportoló az Indexnek elmondta, mit szólt a vadonatúj feladathoz, de arra is őszintén válaszolt, mit lehet kezdeni a közte és táncpartnere közt lévő magasságkülönbséggel.