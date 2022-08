Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya – a hagyományoknak megfelelően – nemcsak a versenyzőit, hanem önmagát is csúcsra járatja a római Európa-bajnokságon. Például ezúttal is telitalálat volt a végül aranyérmet szerző férfi 4×200-as gyorsváltó összeállítása, az optimális sorrend megérzése.

Már a budapesti világbajnokságon Németh Nándor, Márton Richárd, Holló Balázs, Milák Kristóf sorrendben akartam vízbe küldeni a srácokat, de a Duna Arénában délelőtt Ricsi annyira jól úszott, sőt, még arról beszélt, hogy délután ennél is jobb lesz, hogy hagytam a selejtezőbeli sorrendet, azaz Ricsi kezdett, és Nándi volt a második. Pláne, hogy Nándi megemlítette, neki ez így jó. Aztán Ricsi a döntőben elmaradt reggeli teljesítményétől. Most viszont minden tökéletesen klappolt, ennek az eredménye az aranyérem

– mondta az Indexnek a mester.

Akinek a fia, Dani, éppen az Európa-bajnokság nyitónapján ünnepelte huszonnegyedik születésnapját, vagyis az ő ünnepe egybeesett a magyar úszósportéval, hiszen a századik Eb-aranyérmünket szereztük. Sós ezután beszélt a női 4×200-as váltóról is.

Hosszú Katinka túl van már pályafutása zenitjén, a két percen kívüli részidő is mutatja, hiszen tudott ő valaha 1.55-öt is 200 gyorson. De aki bírálja őt, és arról beszél, hogy ki kellett volna hagynom a váltóból, az ne felejtse el, hogy Katinka éveken keresztül a hátán cipelte a magyar úszósportot. Pénzügyi szakzsargonban fogalmazva rakott ő már be annyit a bankba, hogy most kivehesse a kamatot