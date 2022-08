Kovács Benedek edzője: Addig fűtöttem az agyát, amíg Eb-ezüst lett belőle

Kovács Benedek Bendegúz már 24 éves, de eddig túl sokat nem hallottunk róla. Illetve júniusban, a budapesti FINA-világbajnokságon bejutott a döntőbe a 200 méteres hátúszásban, és ott a nyolcadik helyet szerezte meg 1:58,52 perces idővel. De még ehhez az elismerésre méltó eredményhez képest is óriási ugrás volt az ezüstérme szombaton a hosszabbik hátúszószámban a Foro Italico nyitott medencéjében, nem is beszélve a hatalmas egyéni csúcsról, az 1:56,03-ról.

Beni öt olyan úszót előzött meg Rómában, aki a Duna Arénában előtte végzett, amikor nyolcadik lett a 200 hát döntőjében: a brit Greenbanket és Williamst, a svájci Mityukovot, a francia Tomacot és Telegdy Ádámot, aki Williamshez hasonlóan nem került fináléba – mondta tanítványáról Plagányi Zsolt, Kovács Benedek edzője. – A világbajnokság után kapott egy hét pihenőt, aztán a felkészülés hajrájában elmentünk Százhalombattára két hétre, szabadtéri medencében edzettünk, hogy megszokjuk a római környezetet. Ott fűtöttem az agyát, mondtam, hogy nagy lehetőség előtt áll, igaz, nagy a felelősség is. Megértette, keményen beleállt a munkába, és meg is lett az eredménye.

Plagányi volt az, aki a négyéves Kovács Benit megtanította úszni Érden, tehát nem lehet azt mondani, hogy készen kapta az Eb-ezüstérmest.

2014-ig együtt dolgoztunk, akkor elküldtek engem Érdről, de két éve átjött a BVSC-be, és azóta újra én vagyok az edzője. És most itt tartunk, egy vb-döntővel és egy Eb-ezüsttel Beni tarsolyában. Úgy, hogy a száz hát még hátravan – magyarázta Plagányi, aki többek között Cseh Lászlóval és Németh Nándorral ért el világraszóló sikereket, nem beszélve arról, hogy ő az olimpiai bajnok Kovács Ágnes nevelőedzője. – Vasárnap az 50 háton csak azért indítottam el, hogy visszagyorsuljon a 100 hátra, amelynek kedden lesznek az előfutamai.

A szakembert megkértem, jellemezze három jelzővel tanítványát.

Lássuk csak... Okos, céltudatos – bár néha ösztökélni kell – és későn érő. De úgy néz ki, 24 éves korára kezd beérni.

Kovács Benedek egyetért, amikor megjegyzem, későn érő típus. És azzal is, hogy megfontolt, felnőttes sportember, már amennyire ez a nyilatkozataiból leszűrhető.

Hát már itt az ideje, hiszen egyetemre járok, gazdasági szakra a Villányi úton – mondja. – Szerencsére megértőek a tanárok, be tudom osztani a vizsgáimat, nem megy az edzések rovására a tanulás.

Beni ifiként nagy tehetségnek indult, de aztán nehézségei akadtak az átállással, amikor a felnőttek között kezdett versenyezni.

Ifiként, 17-18 éves koromig mindent megnyertem itthon, kijutottam a nemzetközi porondra, ahol egy ifi Eb-4. hely volt a legjobb eredményem a mix vegyes váltóban. Aztán 19 éves koromtól már nem ment olyan jól, nehéz volt átlépni egy másik korosztályba – idézi fel a kevésbé sikeres éveket. – Nekem hosszú évek kellettek, amíg eljutottam az első nagy felnőttversenyemre, ami a tavalyi budapesti Eb volt. Érdekes, mindig hazai viadalon debütáltam: a 2016-os hódmezővásárhelyi ifi Eb-n, majd idén a vizes világbajnokságon a Duna Arénában.

A római 200 hátról így vallott:

Reggel hármunk közül én úsztam a legjobb időt, mert mindent bele kellett adnom, hiszen a három magyarból csak kettő juthatott tovább – mondta. – Az elődöntőben már egy kicsit pihentem, tudtam, hogy nem kell megfeszülnöm a döntőhöz. Aztán a fináléban nyomtam, ahogy a csövön kifér.

Nyomta, de nem ész nélkül, nagyon nem!

A taktika az volt, hogy minél stabilabb ötveneket menjek. Most végre először sikerült mind a négy 50 méteremet 30 másodperc alatt tartani – így is csak az ötödik helyen fordultam rá az utolsó 50-re, de azt tudtam, hogy világszinten is jó a hajrám. Tudja, 200 háton vigyázni kell, hogy ne ússza el a lábát az ember az elején. Okosan be kell osztani az erőt. Egyébként 57 másodperc alatt még sohasem kezdtem, de most nem fájt az első száz méter, úgy látszik, jó edzettségi állapotban vagyok. A vb után kihagytunk egy hetet, öt és fél hét volt a felkészülés Százhalombattán a nyitottban. Most végre sikerült. A csúcsformát amúgy a vb-re időzítettük, előtte elmentünk két hétre Ciprusra edzőtáborba, de valahogy mégis az Eb sikerült jobban. Eddig.

A világszintű hajráról csak annyit, hogy Beni 29,20 másodpercre úszta az utolsó ötvenet, még a végső győztes francia fiúra is 31 századot rávert. Messze az övé volt a legjobb a mezőnyben, sőt jobb volt az utolsó ötvene, mint a második és a harmadik, azaz negatív sort teljesített, ami szinte példa nélküli.

Felvetem Kovácsnak, akár egy jó vegyes váltót is össze lehetne hozni, ha lenne egy jó mellúszónk.

Hú, azt nagyon szeretném, erre vevő lennék! – mosolyodik el.

Most még két napja van a keddi 100 hát előfutamáig, azt pihenéssel és laza edzésekkel tölti.

Nem is tudom, melyik az erősebb számom, a száz vagy a kétszáz hát – töpreng. – Tavaly még a 100 volt a domináns. 54,12 a legjobb időm hivatalosan, de Tokióban a mix vegyes váltó embereként 53,76-ot úsztam, nem is tudom, miért nem hitelesítik a mix váltó első úszójának az idejét. Ha most azt megúsznám kedden, azzal döntőbe jutnék. Ez a célom.

Még beszélgetünk egy kicsit arról, mekkora törést okozott neki, amikor Plagányit elküldték Érdről.

Törés volt, de nem akkora, hogy belegebedjek – mondja. – Az utolsó időkben már Selmeci Attilával is dolgoztunk, nem csak Zsolt bával. Aztán Milák Kristóffal csak mi ketten maradtunk komolyabb úszók Érden, majd amikor Kristóf is elment a Honvédba, egyedül maradtam. Úgy pedig nem jó edzeni. Ezért felhívtam Zsolt bát, nem mehetnék-e a BVSC-be. Mehettem, és az utóbbi két évben minden a helyére került. Tavaly az olimpiáig a példaképemmel, Cseh Lacival edzhettem, ez rengeteget jelentett nekem, most meg Németh Nándival húzzuk egymást. És Bernek Peti is ott van, igaz, ő már edző. De a 200 hát országos csúcsát, az 1:55,58 percet ő tartja, azt kéne megjavítanom. Már 1:56,03-nál tartok, nem sok hiányzik...

Nem sok, de idén ez már aligha dől meg. Róma után ugyanis Beni kap egy hónap pihenőt, és aztán már a rövid pályás versenyek következnek. Persze csúcsok 25 méteres medencében is születhetnek...

(Borítókép: Az ezüstérmes Kovács Benedek a férfi 200 méteres hátúszás döntőjének eredményhirdetésén a római vizes Európa-bajnokságon a Stadio Del Nuotóban 2022. augusztus 13-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)