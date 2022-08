Mogyi – ahogy mindenki ismeri – reggel háromnegyed hétkor a következő választ küldte nekem Messengeren:

Hét után hívhatsz, akkor vízre teszem Minnát, kezdődik az edzése, utána beszélgethetünk.

Kétszer is megnéztem az üzenetét, mert azt hittem, rosszul látok. Kós Hubert, az egyik tanítványa szerdán lett Európa-bajnok, ön pedig másnap hajnalban már Ábrahám Minnának vezényel edzést? Sohasem lazítanak?

Nem lehet, mert két nap múlva indulunk Limába, a junior-világbajnokságra, ahol Minna nagyot alkothat gyorsúszásban. A 4x100-as gyorsváltóban aranyesélyes Pádár Nikivel, Molnár Dórával és Gyurinovits Lilivel.

Ha egy üzlet beindul...

Már itt volt az ideje, jó huszonöt évig az árnyékban dolgoztam, először Széchy Tamás mellett, majd egy évig Széles Sándor csapatában, utána megint Tamás bácsival. Aztán jött a Jövő SC, majd a Vasas, végül 2016 óta az UTE. Mindig csak adogattam fel a fiatal tehetségeket, hogy aztán mások faragjanak belőlük klasszist, mások arassák le a babérokat. Kós Hubi tízéves korában került hozzám, amikor átvettem Perjámosi Katától, és azonnal láttam benne az isteni szikrát.

Az miből látszik?

Először is a testalkata ideális, magas fiú, nagy fesztávval, jókora tenyerekkel. És töprengő, gondolkodó típus, fejben is megpróbál hozzátenni az eredményességéhez. Pontosan ezért zavarta nagyon, hogy mostanáig sohasem tudott győzni, mindig csak a helyezéseket halmozta, pedig megvolt benne a képesség. Ezért is tűnt sokszor frusztráltnak a nyilatkozatai közben.

Miért nem tudott sohasem győzni korábban?

Az EYOF-on például négy ezüstérmet gyűjtött, az utóbbi két ifi-Eb-t pedig egyrészt a Covid-járvány miatt hagyta ki, tavaly pedig túl közel volt az Eb az olimpiához, ezért úgy döntött, hogy nem kockáztat. Most bevállalt egy csomó számot, tizenegy vízbe ugrása volt Rómában, és az utolsó napon sikerült megnyernie a 200 vegyest.

Nem tartott attól, hogy aki sokat markol, az keveset fog?

Nem, mert Hubinak kiváló az állóképessége, nem véletlen, hogy az Eb utolsó napján tudott győzni. Különben meg vegyesúszó lévén pillangón és háton is kiváló, sőt szerintem még a 4x200-as gyorsváltóba is beférne. Szóval miért ne versenyezzen ezekben az úszásnemekben is? A 400 vegyesen is csak négy tized hiányzott a dobogóhoz.

Milyen volt ez a szerdai 200 vegyese?

Mondhatni tökéletes, bár nem úszott egyéni csúcsot, ami mellesleg juniorvilágcsúcs lett volna. Kétszázig vezetett, de ez kontrollált vezetés volt, kevés tempóval, pillangón egyes levegővétellel, hogy maradjon még ereje a hajrára is. A siker kulcsa az volt, hogy a leggyengébb úszásnemében, mellen jól tartotta magát. Különben nagyon sokat adunk a stílusra, ezért is csatlakozott hozzánk Gyertyánffy Tamás, aki már nekem is volt az edzőm annak idején. „Gyertya” sokat javított Hubi stílusán, még azt is megcsinálta, hogy saját pénzén vett repülőjegyet, úgy jött ki a tenerifei edzőtáborba. Rengeteget köszönhetünk neki.

Ez volt Hubi, de mit mondhatunk a jóval kevésbé ismert Ábrahám Lilla Minnáról, aki a bronzérmes 4x200-as váltóban hajráemberként 1:57,16-ot úszott, messze a legjobb időt a négy magyar közül?

Benne hatalmas potenciál rejtőzik, magas, úszásra termett lány, 2006-os születésű, és jóformán még csak most kezdődik a terhelése.

Hogyhogy?

Úgy, hogy a szülei Nokia-alkalmazottként sokáig Szingapúrban meg Dubajban dolgoztak, értelemszerűen Minna is ott élt velük gyerekként, és csak a szünidőben ugrott haza három-négy hetes edzőtáborokra, azokon kívül ott lenn, a trópusokon úszkált, lényegesen kisebb intenzitással, mint idehaza. Csak három éve költöztek haza, és akkor kezdett el istenigazából edzeni, tizenhárom éves korában. Szóval a java még hátravan. Limában sokat várok tőle. Neki és Hubinak is a határ a csillagos ég, alig várjuk már a párizsi olimpiát.

(Borítókép: Ábrahám Lilla Minna a női 4x200 méteres gyorsváltó előfutamában a római vizes Európa-bajnokságon a Stadio del Nuotóban 2022. augusztus 11-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)