Uszik újra legyűrte Joshuát, már Fury skalpját akarja!

A dzsiddai összecsapásnak – amelynek Rage on the Red Sea, azaz Dühöngés a Vörös-tenger partján volt a fantázianeve, mivel a négymilliós szaúdi város a Vörös-tenger partján fekszik – már az előtörténete is fantasztikus. Vissza kell mennünk az időben február 21-ig, amikor is Olekszandr Uszik, a WBA, az IBF, a WBO és az IBO, továbbá a Ring Magazine világbajnoka üzleti ügyben Londonba utazott, de csak három napra, mert tudta, hogy 24-én már újból bucsai otthonában kell lennie, hiszen azon a napon ünnepli születésnapját lánya, Jelizaveta.

Eleinte minden a tervek szerint ment. 22-én megnézte a Stamford Bridge-en a Chelsea–Lille Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkőzést – 2-0-ra a londoniak győztek –, majd 23-án egy sheffieldi edzőteremben megcsinálta a testszkennelést, amire egy új videójáték miatt volt szükség, amelynek ő a főszereplője.

Budapesten át vezetett Uszik útja

És akkor közbeszólt a történelem: 24-én hajnalban Putyin elindította tankjait Kijev – és az Uszik család lakóhelye, a később az oroszok által elkövetett tömeggyilkosság okán elhíresült Bucsa – ellen. Orosz bombák és rakéták robbantak a kijevi repülőtéren, az összes légijáratot törölték. Életbe lépett az újratervezés.

Uszik az Eurostar expresszel Brüsszelbe ment, onnan ismét vonattal Varsóba, majd a lengyel-ukrán határt gyalogosan akarta átlépni, de ezt nem engedték a határőrök. Szerencsére egy autós felvette, így kétnapos hányattatás után a bajnok megérkezett otthonába. Csak a határtól eljutni Bucsába tíz óráig tartott.

Születésnapi ünnepség helyett jött a háború: február 28-án Uszik már géppisztollyal a vállán fényképezkedett, az ukrán hadsereg katonájaként. A kijevi területvédelmi egységhez csatlakozva oltalmazta lakóhelyét.

Bokszkesztyű helyett géppisztoly

Sikertelenül. Az oroszok elfoglalták Bucsát, és Uszikék házát földig rombolták. Közben a bokszoló az idegeskedéstől és a családja iránti aggódástól – hiszen mindene volt a felesége, Jekatyerina és a három gyereke, Kirilo, Mihajlo és Jelizaveta – tíz kilót fogyott, nem is ötöt, ahogy azt egyes források tévesen közölték.

Csakhogy időközben meggyőzték – egyrészt a politikai vezetők, konkrétan Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere, másrészt a lvivi kórházban ápolt sebesült katonák, akiket meglátogatott –, hogy többet használ a hazájának, ha ismét megmérkőzik Joshuával. Március 25-re elkészült a szerződés, Usziknak pedig edzőtáborba kellett volna vonulnia.

No de hogyan, és legfőképpen hol?!

És itt jött a képbe Magyarország.

Először is a bajnok kimenekítette a családját az ostromlott Kijevből. (Hogy hová, azt senki sem tudja, hiszen fő a biztonság.) Aztán engedélyt kért és kapott az ukrán hatóságoktól, konkrétan Vagyim Gutcájt (Gutzeit) sportminisztertől és Volodimir Zelenszkij elnöktől a felmentésre a katonai szolgálat alól. (Gutcájt nem akárki, az 1992-es barcelonai olimpia csapatbajnoka kardvívásban, az Egyesített Csapat néven szereplő szovjet-orosz válogatott színeiben.)

Tehát Uszik és csapata útnak indult. A dezinformációs akció része volt, hogy elhíresztelték, Lengyelországba tartanak, arra az esetre, ha az oroszok meg akarnák gyilkolni őket.

Ehelyett azonban gépkocsival Kárpátaljára hajtottak, majd átlépték az ukrán-magyar határt, és megérkeztek Budapestre. Itt is éjszakáztak, miközben Magyarországon senki sem tudott róla, hogy az uralkodó nehézsúlyú bokszvilágbajnok az országunkban tartózkodik.

Innen ugyancsak autóval Csehországba mentek, egy darabig ott edzőtáboroztak, majd autóval és repülővel, kalandos úton megérkeztek Dubajba, ahol a Box IQ edzőteremben ütötték fel a főhadiszállásukat. Itt Uszik elképesztően intenzív edzéseket folytatott, melynek része volt többek között egy öt óráig tartó tíz kilométeres úszás, egy 100 kilométeres kerékpártréning a sivatagban, 43 fokos hőségben és egy bátorságpróba, amelynek során csaknem öt percig, egészen pontosan 4 perc 40 másodpercig visszatartotta a levegőt, mígnem már az ájulással küszködött.

Ilyen előzmények után érkezett el a várva vár augusztus huszadikai visszavágó Anthony Joshua ellen.

Nehéz percek a ringben

Amelyre a 32 éves brit ezúttal sokkal jobban felkészült, mint a tavaly szeptemberi mérkőzésre. Joshua elküldte régi edzőjét, Robert McCrackent, és leszerződtette Robert Garciát. A váltás bejött, mert egy egészen más, megújult Joshuát láthattunk a dzsiddai szorítóban.

A brit a testütésekre fektette a hangsúlyt, és a kilencedik menetre elnyűtte Uszikot, aki profi pályafutása legnehezebb három percét élte át. Többször is úgy tűnt, a kiütés szélére került, de átvészelte a nehéz pillanatokat, a tizedik menetet megelőző egyperces szünetben regenerálódott, és fantasztikus lelkierőről tanúskodva visszatámadott!

A 9. menet nehéz pillanatai 0:32-től:

Az Uszik számára kritikus kilencedik menetben Joshua nem kevesebb, mint 67 ütést indított el, és abból 28 célba is talált, több, mint az első, szeptemberi mérkőzésen összesen.

Az utolsó három menet azonban már egyértelműen Usziké volt – a tizedikben 95 ütést indított, amiből 39 betalált! –, és bár csak megosztott pontozással (116-112, 115-113 és 113-115), de megőrizte világbajnoki öveit.

Íme Uszik parádés tizedik menete:

Amikor kihirdették győzelmét, az ukrán könnyei kicsordultak, fejét beburkolta az ukrán zászlóba:

Ide nekem Tyson Furyt!

Uszik a győzelmét az ukrán népnek ajánlotta, majd azonmód kihívta Tyson Furyt, aki ugyan elvileg visszavonult már, de mindig van az a pénz...

Ez már tényleg történelem – mondta Uszik a mikrofonba. – Ezt a meccset még generációk múlva is ismételni fogják, főleg azt a menetet (a kilencediket – a szerk.), amelyben valaki nagyon meg akart verni engem.

Joshua fenntartás nélkül dicsérte ellenfelét, miután a közönségnek hip-hip, hurrát vezényelt ellenfele tiszteletére.

Ez a fiú fenomenális tehetség! – mondta.

Eddie Hearn, a brit promótere úgyszintén magasztalta az ukránt:

Micsoda produkció Usziktól! A kilencedikben azt hittem, megvan a meccs, Anthony kiüti Uszikot, de ahogy megfordította a tizedikben, az fantasztikus volt! Amit Uszik az utolsó három menetben művelt, arra nem találok szavakat. Ez jelentette ma este a különbséget a két bunyós között. Uszik egyszerűen túlságosan jó, és nem kell szégyellnünk ezt a vereséget.

Szégyenre tényleg nincs ok, történelmi meccset vívott a két londoni olimpiai bajnok, különben is, a fejenként 75 millió dollár gyógyír a sebekre...Uszik profimérlege 20-0-ra módosult, 13 KO-val, Joshuáé 24-3-ra romlott 20 KO mellett.