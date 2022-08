Példátlan bíróbaki vette el Szilágyitól az Eb-érmet

Szándékosságot nem feltételez, afelől azonban nincs kétsége Varga Lőrinc atlétaedzőnek, hogy a müncheni Európa-bajnokság döntőjében a térmérő versenybírók pontatlanul jelölték meg azt a helyet, ahol a cseh Barbora Spotaková gerelye földet ért. Véleménye szerint ez is közrejátszott abban, hogy a 41 esztendős kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnoknő a hajrában megelőzte Szilágyi Rékát. Ugyanakkor az is a lelátóról „kiszúrható” elméréssel magyarázható, hogy a visszavonulását tervező Spotakovánál 15 évvel fiatalabb magyar atlétanő nem állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A debreceni atlétikai műhely kellemes meglepetést okozó képviselője egy órán keresztül a második helyen állt, két ellenfele, a szerbiai Világos Adriana és a cseh vetélytársa az utolsó sorozatban előzte meg. Előbbi 56, utóbbi 11 centiméterrel.

Hiába volt az óvás

„A kellemetlen fordulat után is jóval nagyobb az öröm bennünk, mint a bosszúság, nagyra értékeljük a negyedik helyet, sőt inkább szupernek, így nem is azon kesergünk, hogy jaj, csak ez jött össze. Nem vitatom, hogy Spotaková dobása érvényes volt-e, a térmérők bizonytalankodása viszont nem csak nekünk tűnt fel. Hiába volt az óvás, a sorrenden nem változtattak. Nem sokáig lógattuk az orrunkat, a csalódást kisvártatva a boldogság váltotta fel, mert amiért jöttünk, teljesült, sőt, a közös célunkat Réka az eredményével és a helyezésével is túlteljesítette. A legjobb 12-be jutás ugyan a vártnál nehezebben sikerült, a döntőben viszont látszott, hogy Réka örömét leli a csatározásban, de az is, hogy a formaidőzítés jól sikerült. Idei legjobb dobásával lett negyedik, aminek köszönhetően mostantól a nemzetközi versenyek szervezőinek meghívására is számíthat” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a 35 esztendős Varga Lőrinc, aki 2014-ben kezdett el foglalkozni Réka felkészítésével, de a közös munkájuk mostanáig nem volt folyamatos.

Celjei kitérő

„Több oka is volt annak, hogy 2018 szeptemberében átmenetileg elváltak útjaink. Réka úgy gondolta, hogy környezetváltozásra van szüksége, ki akart kerülni a számára nem mindig elfogadható közegből, de idegennyelv-tudását is fejleszteni kívánta, amikor a szlovéniai Celjébe költözött. A 2016-ban Rióban olimpiai aranyérmet nyert Sara Kolak edzője, Andrej Hajnsek vette át a felkészítését, akivel nem tartottam a kapcsolatot. Büszke vagyok arra, és ezt hangoztatni is szoktam, hogy Réka tavaly márciusban visszatért Magyarországra, újra velem kezdett dolgozni, így a tokiói olimpián is a közös munkánk eredményeként vehetett részt.”

Szilágyi Réka a női gerelyhajítás hatszoros magyar bajnoka, ebből zsinórban négyszer volt aranyérmes 2019 és 2022 között. Hét évvel ezelőtt az ifjúsági világbajnokságon már a negyedik helyen végzett, felnőtt világversenyen viszont csak most, a müncheni Európa-bajnokságon sikerült beverekednie magát az első nyolc közé. Kis szerencsével tehát ezüstérmes is lehetett volna, de Varga Lőrinc inkább már előre tekint, és a jövő feladataival foglalkozik.

Tízes skálán még csak hatos

„A magyar gerelyhajítás tekintélyét bizonyítja, hogy Réka nem ragadt Szlovéniában, és nem ott kezdte felépíteni a jövőjét. Még másfél éve sincs annak, hogy újra itt van közöttünk, a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola színeiben versenyez, de idő kellett ahhoz, hogy az edzőváltás – vagy inkább visszaváltás – után hozzáidomuljon a környezetéhez. Erős elhatározással és nagy tervekkel készülünk a jövő évi budapesti világbajnokságra, már ismerjük is a húzós nevezési szinteket, így azt is tudjuk, hogy akkor mehetünk biztosra, ha sikerül megdobnia a 63.80-at, amitől az egyéni csúcsa nincs messzire. Biztos vagyok abban, hogy szintesként vagy a világranglistán a legrosszabb esetben is az első 25 közé kerülve biztosítja a helyét a világbajnokság mezőnyében, azt viszont csak csendben teszem hozzá, hogy pályafutása során, talán már a közeljövőben 65 méteres teljesítményre is képes lehet. Azzal pedig már a legnagyobb világversenyeken is lehet valamit kezdeni, nem is akármilyen helyezésre pályázva” – mondta befejezésül Varga Lőrinc, aki nem titkolja, hogy Szilágyi Réka gerelyhajító technikája tízes skálán egyelőre csak hatos osztályzatot érdemel, amiből az következik, hogy a tökéletesítés a legfontosabb feladatuk, amelynek megoldása méteres javulást eredményezhet.

