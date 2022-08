Páratlan párost alkot az Eb-ezüstérmes gátfutónő és rutinos mestere

Kozák Luca, Debrecen atlétabüszkesége és Suba László, az edzője nem a nagy szavak és a nagydobra vert fogadalmak emberei, de közös munkájuk kimagasló eredményeiért sem áhítoznak dicsőítésre. Pedig most aztán kijárna nekik a hangos ünneplés, miután a 62 esztendős mesterember 26 éves tanítványa Európa-bajnoki ezüstérmes lett 100 méteres gátfutásban a müncheni Európa-bajnokságon. Tanítványt emlegetni ez esetben az igazán helyes kifejezés, mert a testnevelőtanári munkája és az edzői tevékenysége között „egyensúlyozó” Suba László immár közel 13 éve fáradozik azon, hogy Luca a világ legjobbjai közé kerülhessen.

13 és 21...

Kozák Luca az első magyar gátfutónő, aki az Európa-bajnokság döntőjében is bemutathatta a tudását, arra viszont az edzője sem számított, hogy a kivételes lehetőséggel élve másodikként ér a célba. Némi aggodalomra adhatott okot, hogy 13 nappal korábban – baljós szám… – Luca csalódást okozva nem ért a táv végére a Gyulai István Memorial nemzetközi versenyen, mert a nyolcadik gátat „letalpalta”, kizökkent a ritmusból és a következőt már csak ledönteni tudta, így hát feladásra kényszerült. A bakizás után nem sokkal így állt bele Münchenben a még nagyobb feladat megoldásába, amelyet augusztus 21-én (…) az elődöntőben magyar rekordot javítva, majd azt a döntőben beállítva remekbe szabott futásokkal teljesített.

„Luca nem fog megorrolni rám, ha azt mondom, hogy Székesfehérváron a becsapós hátszélen kívül az ő szemvillanásnyi kihagyása és technikai hibája is közrejátszott a sikertelen szereplésében, de úgy illik, hogy akkor az én melléfogásomat se hallgassam el. Kora tavasszal, egy nappal a belgrádi fedett pályás világbajnokság előtt már nem kellett volna erősebb edzést vezényelnem Lucának, és ha már megtettem, akkor semmiképpen sem olyat, ami miatt a lábizma kis mértékben berepedt. Titkon bíztunk abban, hogy talán így is menni fog a futás, de tévedtünk, mert visszalépés lett a bosszantó történet vége. Nem kertelek, felesleges kört futottunk azzal, hogy kiutaztunk Belgrádba, ez meg az én bakim volt” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgáltnak példás őszinteséggel, és nem erre-arra hivatkozva Suba László, amit csak erényes megnyilvánulásnak lehet nevezni.

Századonként előre

A 2015-ös junior EB-n második helyezett, majd a 2017-es U23-as Európa-bajnokságon bronzérmes Kozák Luca még nagyobb sikerét 2020. augusztus 19-én könyvelhette el, amikor Székesfehérváron (ugyanott és ugyanazon a versenyen, ahol idén rontott) 12.71 másodperces idővel megdöntötte Siska Xénia 36 évig szilárdan ellenálló 12.76-os magyar rekordját. Ebből faragott le idén júniusban zuhogó esőben egy századot, és ezután már a két 12.69 következett Münchenben.

„Van még ebben a legújabb csúcsteljesítményben is annyi tartalék és javítanivaló, hogy kellő mértéktartással újabb célokat tűzhessünk ki – folytatta Suba László, aki ma is jól emlékezik vissza arra a napra, amikor a 13 esztendős Kozák Luca edzője lett. – A müncheni elődöntőben inkább a táv első fele volt remek, a döntőben viszont a második, ebből a kettőből állhat össze a még jobb, aminek újabb csúcsjavítás lehet az eredménye. Nemrégiben még az volt a célunk, hogy a 12.80 körüli formát állandósítsuk, aztán már a 12.70-nel kezdődő időket „lőttük be”, most itt az ideje az újabb magasságemelésnek. A stabilitás a fejlődés előfeltétele, de annak is örülnénk, ha Debrecenben a mostaninál jobb körülmények között végezhetnénk el a téli edzéseket, mert a jelenlegiekre még a vetélytársaink is azt mondják, hogy tisztelet nektek a kitartásért.”

Hatgyermekes szlovák családapa a menedzsere

Kozák Lucának várhatóan még öt versenye lesz idén szabadtéren, három magyar pályákon, kettő pedig külföldön. Utóbbiakba a szlovák Alfons Jucknak is van beleszólása, aki az EB-ezüstérmes gátfutónő menedzsere, de nem csak az övé. A hatgyermekes és nyolc unokával büszkélkedő sokoldalú szakember – aki egy személyben versenyszervező, újságíró, sőt, olykor még bemondó is – rajta kívül egy sor nagyágyú képviselője. Amilyen például a hozzá hasonlóan müncheni második helyezett Halász Bence kalapácsvető, Miltiadesz Tentoglu görög olimpiai, világ- és Európa-bajnok távolugró, Kristjan Čeh , a szlovének újdonsült diszkoszvető világbajnoka, a kanadai Jerome Blake, olimpiai ezüstérmes és vb- győztes vágtázó, ahogy a női gerelyhajításban a Szilágyi Réka előtt végzett szerbiai Európa-bajnoki második helyezett Világos Adriana.

„Felváltva tanítok és edzéseket vezetek, mindig és mindenhol magasra állítottam a lécet magam előtt. Az eddigi legsikeresebb tanítványommal a jövőben is megalkuvások nélkül szeretném végezni a munkámat. A kettős életem sok akadályt állított elém, de mindig volt megoldás. Most, hogy Luca Eb-ezüstérmes lett, és a rekordján is igazítani tudott, mást nem csinálhatok, mint hogy járom tovább a közös utunkat. Ki is nyilvánítom, hogy amíg a számomra nagyon kedves atlétám nem áll le, tartja a lépést a legjobbakkal is, nem engedem el a kezét, és úgy érzem, hogy ő is pontosan erre számít” – mondta befejezésül Suba László. A sikerkovács amúgy azt sem titkolja, hogy elégedettebbek lennének, ha a legjobb magyar gátfutónő az Eb előtt a világbajnokságon is részt vehetett volna, ám ezt a véleményüket árnyalhatja a müncheni közös sikerük.

(Borítókép: A második helyezett Kozák Luca a 100 méteres gátfutás döntője után a müncheni multisport Európa-bajnokságon 2022. augusztus 21-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)