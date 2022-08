Mindenki azt hitte, ezt a Münchent is Spielberg rendezte

A müncheni EB „hollywoodi” pillanatai lenyűgözték Gyulai Mártont. Az EA vezérkarának tagja a Róma előtt álló feladat nagyságáról is nyilatkozott. Nézettségi rekordok dőltek Münchenben, ami nem is csoda, hiszen az események drámaisága láttán joggal hihették a nézők, hogy ezt az eseménysort is Steven Spielberg rendezte, ahogy a 2005-ös München-filmet.

Az augusztus 21-én befejeződött multisport EB keretein belül megrendezett atlétikai Európa-bajnokság nézettségi rekordokat döntő statisztikáival annak is bizonyítékával szolgált, hogy a nyári olimpiai játékok viharokat átvészelt alapsportága továbbra sem veszít a népszerűségéből. Nem csupán a 49 éven felüli megrögzött atlétabarátok, hanem a fiatalabb korosztályok köreiben is, noha az olimpiák újhullámos sportágai egyre több követőre találnak úgy a pályákon, mint a lelátókon, ahogy a tévénézők táborában is.

Tarantino és Spielberg is csettintett volna

A müncheni atlétikai EB megkérdőjelezhetetlen sikerében nem kis részben játszott szerepet a házigazdák és az Európai Atlétikai Szövetség döntéshozóinak bátorsága és az innovációval kapcsolatos nyitottsága. Annak felismerése, hogy a televíziós közvetítők, a sportágba milliókat befektető támogatók, nem utolsósorban a jegyvásárló nézők tetszését a versenyek megszokotthoz ragaszkodó lebonyolításával már nem lehet kiérdemelni, és az érdeklődést sem könnyű fenntartani egy héten át.

„Ha megkérdeznék tőlem, hogy mi volt az a katartikus esemény, ami lenyűgözött és örök emlék marad számomra, tanakodás nélkül a második müncheni versenynapot idézném fel, annak is a végét, tovább szűkítve a kört a százas vágtázónők slusszpoénnal szolgáló döntőjére. Ami ötvenezer néző lélegzetét állította el, hogy aztán az ujjongás hangorkánja még nagyobb kontrasztot jelentsen. Óvatosan bánok a szuperlatívuszokkal, de azon az estén már-már hollywoodi dramaturgiának és látványosságnak lehettünk a szemtanúi, elképesztő fény-és hangtechnikai megoldásokkal körítve. Ezek a külsőségek azonban eltörpültek abban a felejthetetlen pillanatban, amikor a hazai szurkolók, vagy inkább egész Németország hatalmas örömére a célfotófelvétel megtekintése után kedvencüket, Gina Lückenkempert hirdették ki a 100 méter Európa-bajnoki győztesének. Aki kis híján lemaradt a döntőről, ott viszont élete futásával nála esélyesebb, jobb eredményekkel büszkélkedő ellenfeleit előzte meg, ahogy mondani szokás, mellbedobással. Német siker az atlétika királyszámában, ráadásul éppen Münchenben, az ott megrendezett olimpiai játékok 50. évfordulóján – ennél megindítóbb forgatókönyvvel talán még a legnagyobb hollywoodi rendezők sem állhattak volna elő. Woody Allen, George Lucas, Quentin Tarantino és Steven Spielberg is kalapot emelt volna, ha ott ül az olimpiai stadion díszpáholyában” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Gyulai Márton, az Európai Atlétika Szövetség (EA) végrehajtóbizottságának tagja, aki bennfentesként azért arra is felhívta a figyelmet, hogy a villámgyors, mindig mosolygós, ráadásul még feltűnően csinos Lückenkemper parádés teljesítménye nem volt színtisztán német. Gina edzője ugyanis évek óta az amerikai Lance Brauman, a Pure Athletics vállalkozás alapítója, a vágtafutás professzora, aki többek között olyan sprintereket gyorsított fel, mint amilyen Shaunae Miller-Uibo, Noah Lyles, Tori Bowie, vagy korábban Tyson Gay.”

Róma megtalálta a helyét

A magyar sportdiplomata, aki előtt magas mérceként édesapjának, a 2006-ban elhunyt Gyulai István odaadó munkájának és szellemiségének hagyatéka áll, 41 évesen került be az EA vezető testületébe. Ebben a minőségében kísérte figyelemmel a 2024. évi szabadtéri Európa-bajnokság megrendezésére készülő Róma előkészületeit, amellyel kapcsolatban az a legfrissebb hír, hogy az olasz házigazdák a szokásosnál korábban rendezik meg az európai atléták két év múlva következő csúcstalálkozóját.

„Nem volt könnyű a dolga az olasz szervezőknek, mert 2024-ben július 26-tól kezdve 17 napon át a párizsi nyári olimpiai játékok kerül a figyelem középpontjába, azt megelőzően pedig a Németország 10 városában megrendezésre kerülő labdarúgó Európa-bajnokság június14-től július 14-ig, az ötkarikás versenyeket követően pedig a paralimpiai játékok, amelyek egyre jelentősebb szerepet töltenek be a sport világában. Róma végül alkalmazkodva úgy találta meg a helyét, hogy az atlétikai Európa-bajnokságot a Münchenben meghozott döntésnek megfelelően 2024. június 6. és 12. között bonyolítja le, így az atlétikai eseménysorozat zárónapja után 48 órával már a labdarúgók veszik át a váltóbot, és kezdik el a maguk versengését. A világesemények sűrűségével is magyarázható, hogy az atlétikai EB egy nappal rövidebb lesz a müncheninél, még inkább az, hogy ezúttal nem a hétvégén kezdődnek el a versenyek, hanem egy pénteki napon, és az azt következő hét csütörtökjén fejeződnek be. Soha nem látott versengésre van kilátás, mert a francia, a német és az olasz házigazdák is minél több belépőjegyet szeretnének értékesíteni, sok nemzeti támogatót megnyerni a maguk eseményének, emellett megfelelni a televíziós közvetítők elvárásainak. Senki sem akar a háttérbe szorulni, sokkal inkább kitűnni az újításaival és a meglepetéseivel. Mint házigazda, München nagyon magasra emelte a mércét Róma előtt, emellett olyan kiválóan felkészített atlétákat vonultatott fel, akik az éremtábla első helyére juttatták Németországot. Ebben nem kis szerepet játszott a lelkesedése mellett a hozzáértését is bizonyító hazai közönség” – mondta befejezésül Gyulai Márton.

(Borítókép: Kozák Luca (j) és a lengyel Pia Skrzyszowska a női 100 méteres akadályfutás elődöntőjében a müncheni multisport Európa-bajnokságon 2022. augusztus 21-én. Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)