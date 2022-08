Az NB I éllovasának edzője Sir Alex Ferguson díszpáholyában

9., 8., 5., 2… és most 1.

Ez nem a Fibonacci-számsor a Da Vinci-kódból, hanem a Kisvárda bajnoki helyezéseinek egymásutánja a szabolcsi csapat első öt NB I-es évében, 2018-tól a mai napig. Természetesen az utolsó szám nem a pontvadászat végén elfoglalt helyezést jelöli, hanem a pillanatnyi, 5. forduló utáni állást, és az is igaz, hogy a 11 ponttal éllovas Kisvárdát két pont lemaradással követő Ferencváros még csak háromszor játszott, de akkor is imponáló a három győzelem és a két döntetlen, no meg a veretlenség.

A legutóbbi győzelem, a Mol Fehérvár FC elleni 3–1 talán a csapat eddigi legjobb teljesítménye volt a 2022–2023-as idényben, de Török László vezetőedző nem feltétlenül ért egyet az értékeléssel.

Szerintem a Molde elleni 2–1 alkalmával az UEFA Konferencia-ligában legalább ilyen jól játszott a csapat, ha nem jobban – állítja, és aki látta a meccset, az igazat is ad az 52 éves mesternek. – De a Vidi ellen sem lehetett panasz a játékunkra. Nekem az tetszik a leginkább, hogy öt fordulóban 13 gólt szereztünk, a legtöbbet az NB I-es csapatok közül. Már nem lehet ránk sütni azt a bélyeget, hogy az 1–0-s mérkőzések specialistája vagyunk.

Török azt mondja, a némiképp átfazonírozott Kisvárda már képes az ő futballfilozófiája szellemében játszani, aminek a látványos támadófoci a lényege. A mai Kisvárda már nemcsak győzni akar, hanem meggyőzni – mármint a közönséget arról, hogy itt, a keleti végeken is lehet jó futballt látni.

Az NB I-ben eltöltött négy év alatt a Kisvárda neve összeforrt Révész Attila sportigazgatóéval, a gyeplőt szigorúan a kezében tartó szakember-sportvezetőével. Talán túlságosan is, ami nem baj, hiszen Révészt nem ejtették a fejére, pontosan tudja, mi a jó a klubnak és a csapatnak, ugyanakkor sokan nem nézték jó szemmel ezt a sajátos szabolcsi „one man show-t”.

Tudom, hogy észnél kell lennie annak az edzőnek, aki Kisvárdára szegődik, hiszen Attilával együtt dolgozni komoly kihívás – mondja Török, akinek azért az a szerencséje, hogy 2005-ben Révésszel együtt szerezte meg az A licencet, tehát kapcsolatuk nem új keletű. – Itt, Kisvárdán szigorúan le vannak osztva a feladatok, a hatáskörök jól láthatóan elkülönülnek, és ha az ember tartja magát a szabályokhoz, akkor nincs probléma. Nekem eddig sikerült. A szakmai dolgokért én felelek, és ezekbe Attila nem is szól bele.

Török nem az égből pottyant június 28-án a Kisvárda vezetőedzői székébe, tartalmas szakmai pályafutás áll mögötte. A bajai születésű sportember játékosként Kecskeméten, Tiszakécskén, Hatvanban, a Honvédnál, edzőként pedig a Kecskemétnél, a Törökszentmiklósnál, sőt, a Honvéd NB II-es második csapatánál is megfordult, mielőtt a Kisvárda akadémiájához került Szentes Lázár, a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója hívó szavára.

Volt egy kétéves periódus az életemben, amikor átmenetileg visszavonultam – beszél egy olyan intermezzóról, ami talán eddig ismeretlen volt az olvasó előtt. – Feleségem súlyosan megbetegedett, és az ápolás mindent felülírt, abban a két évben nem tudtam és nem is akartam a futballal foglalkozni. Szerencsére meggyógyult, legyőzte a kórt, és amikor talpra állt, és megkaptam a felkérést Lázártól, még ő kapacitált, hogy fogadjam el. Hiszen tudta, hogy a futball a mindenem.

Mielőtt bárki is azt hinné, hogy Török protekcióval, ismeretségnek köszönhetően került Kisvárdára, el kell oszlatnunk ezt a tévhitet.

Személyesen nem is ismertük egymást Lázárral, de ő tudta, hogy Kecskeméten az akadémiát én vezettem, és talán nem is rosszul – idézi fel a történteket. – Itt, Várdán is az akadémiával foglalkoztam, innen emelt ki június végén a sportigazgató. Aki ismer engem, az tudja, hogy csapatban gondolkozom. Erős Gábor pályaedzőnek – hivatalosan asszisztensedző, ahogy kollégája, Gerliczki Máté is – kulcsfeladata van, ahogy Sandro Tomic kapusedzőnek is.

Ha már itt tartunk, sokunknak feltűnt, hogy a mérkőzéseken Erős Gábor sétál fel s alá a kispad előtt, a vezetőedző pedig háttérben marad.

Ennek prózai oka van. Soknemzetiségű a csapatunk, az angol a hivatalos nyelv, azt pedig Gábor igen jól beszéli, továbbá a szláv nyelvekben is otthon van.

Ha már szóba került az angol nyelv, van Török László életének egy kevéssé ismert epizódja, amely meghatározó volt szakmai pályafutására. De nemcsak a szakmaira, hanem az emberire is.

Amikor 2012-ben megszereztem a pro licencet – többek között Kiss Lászlóval, azaz Kampóval együtt, aki nekem csak Laci bácsi marad –, fejembe vettem, hogy valamiképpen kimegyek a Manchester Unitedhez, és megismerkedem Sir Alex Fergusonnal, az edzői példaképemmel. Tisztában voltam vele, hogy a lehetetlennel határos küldetésre vállalkoztam, de nem adtam fel az álmomat. Mivel jóban vagyok Nagy Lászlóval, akivel együtt dolgoztam Kecskeméten, megkértem Lacit, hogy beszéljen Temesvári Miki bácsival, aki egyfelől volt is az edzője negyven évvel ezelőtt, másfelől pedig közismerten baráti kapcsolatot ápol Sir Alexszel. Innentől minden úgy ment, mint a karikacsapás. Miki bácsi felhívta Fergusont, és másnap már a kezemben volt a meghívó a kétszer egyhetes tanulmányútra. Persze Miki bácsit is vittem magammal, nem sajnáltam a pénzt a plusz repülőjegyre.

A manchesteri repülőtéren a United emberei várták, és azonnal a carringtoni edzőközpontba fuvarozták a magyar szakembert.

Sir Alex úgy fogadott, mint régi ismerőst, ekkor győződtem meg személyesen is, hogy milyen sokat jelent Temesvári Miklós barátsága – elevenítette fel az évtizede történteket a Kisvárda szakvezetője. – Közelről figyelhettem Wayne Rooney, Chicharito Hernández, Rio Ferdinand és a többi világsztár edzésmunkáját. Aztán bajnoki mérkőzésre is eljutottam, Sir Alex páholyából nézhettem az Old Traffordon a történéseket, azt hittem, álmodom.

De ezzel még nem volt vége a csodáknak. A második egyhetes periódusra Török László elhívhatta akadémista fiát, a 11 éves Lacit a United U12-es csapatához.

A fiam egy hétig Carringtonban edzett, amikor megérkezett, egy akkora sporttáska United-szerelést kapott, hogy alig tudta hazavinni. A tenyerükön hordozták őt is és engem is, mindkettőnknek meghatározó élményt jelentettek ezek a manchesteri hetek – mondja még tíz év után is szinte elcsukló hangon Török László.

A manchesteri élmények felhasználásával íródott diplomamunka Kiss László véleménye szerint briliáns darab lett...

A Kisvárda szerdán Paksra utazik, a 6. fordulóban a tolnai csapat lesz az ellenfél. Az eredmény megjósolhatatlan, de mivel az NB I jelenleg két leggólerősebb csapata találkozik, borítékolható a látványos támadófutball.

Török László filozófiája szellemében.

(Borítókép: Sir Alex Ferguson. Fotó: Jane Barlow/PA Images/Getty Images)