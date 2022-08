Európa-bajnokunk Michael Phelps edzőjével folytatja

Férfiasan bevalljuk, amikor Csurka Gergely, a Magyar Úszó Szövetség sajtófőnöke délelőtt tízkor felhívott, hogy délben előre nem látott sajtóesemény lesz a szövetség margitszigeti épületében, azt hittük, a napokban újból megházasodott Hosszú Katinka jelenti be visszavonulását.

Ezért némileg meglepődtünk, amikor megérkezve a tárgyalóba az asztalfőnél újdonsült Európa-bajnokunkat, Kós Hubertet láttuk. A 19 éves fiatalember gyakorlatilag „végigette az étlapot" Rómában, az Eb-n, és két negyedik, valamint egy nyolcadik hely után a 200 vegyesen aranyéremmel koronázta meg szereplését.

„Az az aranyérem igazi áttörés volt Hubinak – hangsúlyozta bevezetőjében Szántó Dávid, a MÚSZ sportigazgatója. – Nagyon megérdemelte már a sok balszerencse után.”

Hubi nem köntörfalazott.

„Amikor az első napi 400 vegyesen hajszállal lemaradtam a dobogóról, nagyon elkeseredtem – idézte fel az aranyéremig vezető utat. – Aztán bejutottam a 200 hát döntőjébe, és ott 8. lettem, majd a 100 méter pillangón ismét 11 századdal végeztem a harmadik helyezett lengyel srác mögött a negyedik helyen. No, ekkor teljesen magam alá kerültem, de még hátravolt a 200 méter vegyes.”

És ott Hubi nagyon okosan versenyzett, nem rohanta el az első százat, maradt még ereje a hajrára is, és Európa-bajnokként csapott a célba.

Azt láttam, hogy a portugál Pintót megelőztem, de az olasz Razzettiről megfeledkeztem. De aztán felnéztem a táblára, és láttam, hogy megnyertem! – emlékezett. – Pedig nem is volt egy tökéletes célba érkezés.

Itt tartottunk a sajtótájékoztatóval, amikor Szántó Dávid felemelte a mutatóujját.

Aztán szép lassan kibontakoztak a mesébe illő történések részletei. Kiderült, hogy már egy-két évvel ezelőtt Bowman felfigyelt a tehetséges magyar fiatalemberre, de sokáig nem történt semmi. Aztán a budapesti világbajnokságon Hubi megkérte versenyzőtársát, Bohus Richárdot – aki korábban ugyancsak az Arizona State University hallgatója volt, és Bowman csapatában úszott –, hogy szervezzen meg egy találkozót a szakemberrel. Erre a 200 vegyes döntője után került sor, Bowman és Kós Hubert leült beszélgetni, majd egymás tenyerébe csaptak.

Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni a történetből Magyarovits Zoltánt, Kós edzőjét, akivel tíz évig dolgozott együtt az úszó, és aki eljuttatta tanítványát az Európa-bajnoki címig.

Maga Mogyi volt az, aki azt mondta, tovább kell lépnem, és abban a csapatban kell úsznom, ahol a világ jelenlegi legjobb vegyesúszója, a 200 és a 400 méter vegyes budapesti világbajnoka, a francia Léon Marchand is úszik – mondta Hubi. – Tehát szó sem volt sértődésről vagy neheztelésről.

Sós Csaba szövetségi kapitánnyal is megbeszélte az edzőváltást a fiatal magyar úszó, aki kérdésünkre így magyarázta a nem könnyű döntést:

Közösen hoztuk meg a döntést a családdal. Szüleim is támogattak ebben. Nem arról van szó, hogy a magyar edzők ne lennének kiválók, vagy hogy, úgymond, kinőttem volna Mogyi bát, egyszerűen Marchand annyira elszaladt vegyesen a világtól, hogy úgy éreztem, csak akkor lehet esélyem befogni, netán megelőzni a francia fiút, ha az ő csapatában, az ő közvetlen közelében folytatom. Ez pedig az Arizona State University, Bob Bowman csapata, ahová most csatlakozott Chase Kalisz, a 400 vegyes olimpiai bajnoka is – hangsúlyozta Kós Hubert, akinek természetesen az olimpiai bajnoki cím a célja két év múlva Párizsban.