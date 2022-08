Hogy milyen lesz a színvonal? A legutóbbi All-NBA First Team öt játékosa közül hárman játszanak a 41. Európa-bajnokságon, azaz – bár szubjektív a rangsor – a földkerekség jelenlegi legjobb három kosarasa, a szerb Nikola Jokics (2021 és 2022 MVP-je), a görög Jannisz Antetokounmpo (2019-ben és 2020-ban volt a tengerentúli profiliga legjobbja) és a szlovén Luka Doncic pályára lép csütörtöktől 18 napon át. Ráadásul Doncic ellenünk is, szeptember 3-án, hiszen a B csoport így néz ki:



Ez egyben a papírforma szerinti erősorrend is, mert a mieinket az ötödik kalapból sorsolták, de ha valaki mutat olyan magyar válogatott játékost, aki ne a továbbjutás – vagyis a csoportban az első négy közé kerülés – reményével és szándékával lépne parkettra mind az öt csoportmeccsünkön, az illetőnek fizetünk egy korsó Kölscht. (Ha már Kölnben játszunk.)

A magyar válogatott ugyanis erős, sőt van, aki azt állítja, a modern idők legerősebb magyar nemzeti együttese. (Most nyilván nem beszélünk az 1955-ös, Simon János, Greminger János, a két Hódy és Zsíros Tibor fémjelezte Eb-győztes aranycsapatról.) Ezt legutóbb a Valanciunasszal és a kis Sabonisszal felálló litvánok elleni helytállással és a csehek idegenbeli legyőzésével bizonyította.

Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány előbb 2007–2008-ban irányította a válogatottat, majd most már 2013 óta tölti második ciklusát. A délszláv – félig szerb, félig horvát származású – szakvezető remekül alkalmazza a fergusoni receptet: ahogy a Manchester United korábbi legendás menedzsere beletáplálta David Beckhamék fejébe az „ostromlott vár” kényszerképzetét, vagyis hogy az egész világ ellenük van, ugyanúgy alakított ki félelmetesen erős kohéziót Vojvoda Dávidék között egy hasonló ideológiával. És ezzel egyvalamit határozottan elért: a magyar válogatott nagyságrendekkel erősebb, mint az alkotóelemek, vagyis az egyes játékosok képességének matematikai összege.

Nem tudom, hogy továbbjut-e a csoportból a magyar válogatott, de hogy senkinek sem fogja harc nélkül megadni magát, arra mérget vennék. Vért fognak izzadni ellenünk még a szlovének, a litvánok és a franciák is – jósolta az Indexnek Bodrogváry Iván, a FIBA Europe igazgatótanácsának (Board) magyar tagja. – Mint ahogy azt is biztosra veszem, hogy a majdani Európa-bajnok a B csoportból fog kikerülni. Sokan a címvédő szlovéneket tartják favoritnak, az én, nem is annyira titkos, esélyeseim a franciák Rudy Gobert-rel és egy rakás NBA-kosarasukkal.

A magyar válogatott rendkívül hosszú cserepaddal rendelkezik, Ivkovicsnak nem okoz gondot a csereberélés, alkalmazza is a rotációt rendesen. A 12-es Eb-keret így néz ki:

Rosco Allen (206cm, Niigata Albirex, Japán), Benke Szilárd (196 cm, BCM Gravelines-Dunkerque, Franciaország), Eilingsfeld János (198 cm, Atomerőmű SE), Ferencz Csaba (196 cm, Egis Körmend), Golomán György (211 cm, BC 7bet-Lietkabelis, Litvánia), Hanga Ádám (200 cm, Real Madrid, Spanyolország), Mikael Hopkins (206 cm, UnaHotels Reggio Emilia, Olaszország), Keller Ákos (210 cm, Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely), Perl Zoltán (195 cm, Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely), Somogyi Ádám (193 cm, Arconic-Alba Fehérvár), Váradi Benedek (195 cm, Rytas Vilnius, Litvánia), Vojvoda Dávid (196 cm, Arconic-Alba Fehérvár).

A magyar válogatott csoportmeccsei:

szeptember 1., 14.30: Magyarország–Bosznia-Hercegovina

Szeptember 3., 20.30: Magyarország–Szlovénia

Szeptember 4., 20.30: Franciaország–Magyarország

Szeptember 6., 17.15: Magyarország–Litvánia

Szeptember 7., 20.30: Magyarország–Németország

A négy hatos csoportból az első négy-négy jut tovább a legjobb 16 közé, ahol már egyenes kiesésben mennek a további küzdelmek.

Dávid Kornél, az eddigi egyetlen magyar NBA-játékos a Milwaukee Bucks megfigyelőjeként ott lesz a négy helyszínen zajló Eb kölni és prágai csoportmeccsei közül nem is egyen, majd megy a berlini kieséses szakaszra is. Az Indexnek latolgatta az esélyeket.

Lévén Dávid Kornél a Bucks scoutja, természetesen a görögöknek szurkol a magyar válogatott után, hiszen ott játszik Jannisz Antetokounmpo, a Milwaukee kétszeres MVP-szupersztárja.

A görögök is a végső győzelemre esélyes csapatok közé tartoznak, Jannisznak játszik a két testvére, Kosztasz és Thanaszisz is, de a többiek is a görög és a török élcsapatokban kosaraznak. Oda kell figyelni a Szvetiszlav Pesics vezérelte szerbekre, hiszen náluk játszik az aktuális NBA-MVP Nikola Jokics, és az átszervezett spanyol válogatott is meglepetést okozhat. Szóval végre minden válogatott a legjobbjait tudja kiállítani, tudtommal 45 NBA-kosaras található a 24 csapatban, ami soha nem látott magas színvonalat garantál.