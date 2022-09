Molnár Dóra világbajnok, Limában is hasítanak a magyar úszók

Minden idők legmegerőltetőbb nyári programját teljesíti néhány fiatal magyar úszó, köztük Molnár Dóra, a Budafóka SE üdvöskéje. A 16 éves gimnazista lány az országos bajnokság, a felnőtt vb és Eb, illetve a junior-Európa-bajnokság után most éppen Peruban szerepel, a junior-világbajnokságon, és nem is akárhogyan: miután részt vállalt a 4x200 méteres gyorsváltó megnyerésében, szerdán hátborzongató versenyben megnyerte a 100 hátat is, így immár kétszeres világbajnok!