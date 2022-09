Hosszú Katinka is részt vesz a Sport és Innováció Konferencián

Tovább bővült a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF), a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) és a Kézilabda-specifikus Módszertani Központ közös rendezésében megvalósuló V. Sport és Innováció Konferencia programja. Az eseményen többek között Hosszú Katinka olimpiai úszóbajnok és Vaszily Miklós, a TV2 Média Csoport Zrt. elnöke – ötvenszázalékos tulajdonosa az Index.hu-t is birtokló Indamedia Csoportnak – is részt vesz. A konferencia fővédnöki tisztjére felkért dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár elfogadta a felkérést, ezzel is emelve a Tehetségből eredmény célfilozófia köré szerveződő konferencia rangját – írják a szervezők az Indexnek eljuttatott közleményükben.

A szeptember 14. és 16. között sorra kerülő eseményen – amelyre már több mint 160-an regisztráltak – 28 kiállító vonul fel, akikkel az első napon dr. Sterbenz Tamás rektor kíséretében a TF nemzetközi nagykövete, a második gyermekét váró friss TF-es doktor, Kovács Ágnes, valamint Matuz Krisztián, a Spíler TV kommentátora beszélget az egyetem aulájában.

A két hét múlva kezdődő konferenciával kapcsolatos egyik legfontosabb hír: véglegessé vált, hogy elfogadta a rendezvény fővédnöki tisztjét dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a TF kuratóriumának tagja, aki szeptember 14-én hivatalosan is megnyitja a konferenciát.

Az eredetihez képest több kerekasztal-beszélgetéssel bővült a Sportinnó szekciókínálata. Mezei Dániel, a szervezőbizottság elnöke elmondta, hogy a meglehetősen izgalmasnak ígérkező, Célkeresztben a nők sportja című szekciót (szeptember 14., szerda, 13.45–15.00) – amelynek keretében a résztvevők megtekinthetik dr. Csisztu Zsuzsanna újságíró és sportjogász Mandineren megjelent Női sport vs. transzgender című riportfilmjét – dr. Gál Andrea, a TF Társadalomtudományi Tanszék vezetője moderálja, vendégként jelen lesz a film alkotója is.

Az említettek mellett a témához hozzászól még prof. dr. Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya, valamint dr. Szekeres Diána, a TF Sportjogi Tanszékének vezetője.

Bár az eredeti programkínálatban nem szerepelt, most mégis a konferencia egyik érdekes szekciójának ígérkezik a Sport és teljesítménypszichológia – Oktatástól a széles körű alkalmazásig nevet viselő kerekasztal-beszélgetés, amelyet dr. habil. Lénárt Ágota, a Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék vezetője koordinál, s amelyen jelen lesz dr. Boda-Ujlaky Judit egyetemi docens (Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem), prof. dr. Szabó Attila és dr. Urbán Róbert egyetemi tanár (ELTE PPK), illetve Hüvös Viktor mesteredző.

A balatonboglári programmal kapcsolatos egyik legfontosabb hír, hogy szeptember 15-én, csütörtökön a NEKA-ra látogat a háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok magyar úszó, Hosszú Katinka (szeptember 15., csütörtök, 11.30–12.15).

Ahogy egy éve, most is az esemény második és harmadik napjára a Balaton-partra költöznek a hazai gazdasági, politikai, sportpolitikai, média- és kulturális élet neves képviselői, akik saját szemszögükből igyekeznek körbejárni a tehetségből élsportolóvá válás témakörét. A Tehetségből teljesítmény a gazdaság területén nevet viselő kerekasztal-beszélgetés egyik résztvevője Vaszily Miklós, a TV2 Média Csoport Zrt. elnöke.

S ha már NEKA, természetesen nem lesz hiány tartalmas kézilabdaprogramokban sem. Dr. Ökrös Csaba, a TF újonnan kinevezett általános rektorhelyettese, a Sportjáték Tanszék vezetője moderálásával merülhetünk el a sportági kutatások és innovációk világában szeptember 15-én 10.00 és 11.30 között, majd 15.00 és 16.15 között két, kézilabdával kapcsolatos programon is részt vehetünk Juhász István (sportakadémiaiközpont-igazgató, Magyar Kézilabda Szövetség) és Szücs Martin (vezető erőnléti edző, Nemzeti Kézilabda Akadémia) előadásában.

Az V. Sport és Innováció Konferenciára programja itt tekinthető meg.

(Borítókép: Hosszú Katinka a budapesti vizes vb-n. Fotó: Tom Pennington / Getty Images)