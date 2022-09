Van még értelme élni? Bekötötték az úszókirálynő fejét

Augusztus vége a nagy házasságkötési hullám ideje volt az úszósportban. Ekkor fogadott örök hűséget egymásnak a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka és edzője, Layber-Gelencsér Máté, továbbá a világbajnok Kapás Boglárka és Telegdy Ádám. És augusztus 28-án beállt a sorba minden idők egyik legnagyszerűbb, de vitán felül legnépszerűbb úszónője, az olimpiai és hatszoros világ-, hétszeres Európa-bajnok Federica Pellegrini is.

Mondják, a remény hal meg utoljára, hát most az emberiség hímnemű fele jelentős részének szertefoszlott az az álma, hogy egyszer talán célba érhet a sportvilág sokak szerint legbájosabb hölgytagjánál, az olimpiai, hatszoros világ- és hétszeres Európa-bajnok Federica Pellegrininél, aki a 2009-es római világbajnokság óta töretlenül tartja a 200 méteres gyorsúszás világrekordját. „Fede" ugyanis egy hete férjhez ment...

A 34 éves Pellegrini népszerűsége elementáris Olaszországban, ahol nemes egyszerűséggel La Divina, azaz Istennő a neve. Szerelmi élete nyitott könyv a rajongók előtt, és a kalandos életút egyik állomása történetesen Debrecen volt. 2007-ben, a rövid pályás Európa-bajnokságon történt a hajdúsági városban, hogy a Pellegrininél két évvel idősebb Laure Manaudou, a francia úszóhölgy hozzávágta exéhez, Luca Marinhoz, az olasz vegyesúszóhoz az eljegyzési gyűrűjét a last call roomban. A botrány előzménye, hogy Marin visszatért korábbi szerelméhez, a Debrecenben szintén versenyző Pellegrinihez, és az olasz szokásoknak megfelelően követelte jegygyűrűjét az elhagyott kedvestől, Manaudoutól. A francia olimpiai bajnoknőt teljesen kiborította, hogy Marin dobta őt Pellegrini kedvéért, erről a keserű debreceni élményről így írt 2014-ben megjelentetett Entre les lignes című önéletrajzi könyvében: (A cím szójáték, egyfelől "a sorok között", másfelől "a kötelek között", vagyis a medencében.)

Teljesen kikészültem, rettenetesen fájt, megalázva éreztem magam. Iszonyatosan mérges voltam, hányinger tört rám, sírni, ordítani tudtam volna. Ki akartam tépni a haját annak a szőke k...nak, aki nevetségessé tett, aki szemtől szemben rám mosolyog, majd amikor hátat fordítok, elkezd csókolózni a volt vőlegényemmel.

No de Luca Marinnal sem tartott örökké Pellegrini szerelme, 2011-ben már annak a Filippo Magnininek volt a kedvese, akit Manaudou 2007-ben Debrecenben eltalált a jegygyűrűvel, amit Marinhoz akart vágni... A nagyszerű gyorsúszóval 2016-ig alkottak egy párt, majd ennek a románcnak is szakítás lett a vége. Akkor már három éve az a Matteo Giunta volt Pellegrini edzője, akivel 2017-ben össze is jött, és tavaly eljegyezték egymást. Az esküvőre pedig augusztus 28-án, Velencében – hol máshol? – került sor, meseszerű díszletek között. (Pellegrini Miranóban született, ami gyakorlatilag Velence része.)

Először is, a koszorúslányok Pellegrini úszótársai voltak: Alice Mizzau, Martina Carraro, Chiara Luccetti, Sara Franchesci, and Laura Letrari. Készült is róluk egy pompás videó:

A boldogító igent a 9. században épült San Zaccaria templomban mondták ki, nem messze a Szent Márk tértől. A koszorúslányokkal készült fenti Instagram-posztot amúgy több mint 300 ezren lájkolták...

Az esküvőn, illetve az azt követő lakodalmon 160 vendég vett részt. Pellegrini menyasszonyi ruháját Nicole Cavallo tervezte, az ára 7000 euró, majdnem hárommillió forint volt, a gyémánttal díszített jegygyűrűk darabonként 4000 eurót kóstáltak, Damiani tervezte őket.

A ceremóniamester Enzo Miccio volt, 50 000 euróért vállalta el a szervezést.

A lakodalmi vacsorát a JW Marriott Venice Resort & Spa szállodában tartották, a lagúnák között, ahová vaporettókkal szállították a 160 vendéget. Szóval, megadták a módját..

(Borítókép: Federica Pellegrini és Matteo Giunta az eskövőjük napján 2022. augusztus 27-én Olaszországban Velencében. Fotó: Stefano Mazzola/Getty Images)