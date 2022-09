A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség, a FIBA honlapján, az Eurobasket rovatban olvasható több mint egy hete a következő sokkoló hír: a BAT (Kosárlabda Döntőbíróság) ítélete szerint Vojvoda Dávid, az Alba Fehérvár játékosa 14,4 millió forintot tartozik fizetni képviselőjének, Vinkó László menedzsernek elmaradt ügynöki jutalék címén. Hogy mindez miért a jelenleg is zajló Európa-bajnokság rajtjának előestéjén pattant ki, az rejtély.

Elöljáróban szeretnénk előrebocsátani, hogy egyrészt már több mint egy hete birtokunkban van az információ Vojvoda Dávid tartozásáról, de addig nem akartuk nyilvánosságra hozni, amíg be nem fejezi szereplését a magyar válogatott az Európa-bajnokságon, Kölnben, nehogy ezzel zavart okozzunk a fejekben. (Szerdán a Németországtól elszenvedett 106–71-es vereséggel befejezte, nyeretlenül utolsó lett csoportjában.) Másfelől hangsúlyozzuk, hogy Vinkó László menedzsernek nincs köze cikkünk megjelenéséhez, nem ő kereste meg az Indexet, sőt, nem is beszéltünk vele.

Az ügy rezüméje a honlap szerint ennyi: a játékos ügynöke, Vinkó László keresetet nyújtott be Vojvoda Dávid ellen elmaradt ügynöki jutalék és annak kamatai jogcímen. A döntőbíró a BAT (Kosárlabda Döntőbíróság) szabályzatának 16.2-es pontja alapján a játékos 14,4 millió forintot tartozik fizetni Vinkó Lászlónak, amely összeg magában foglalja a 2020. augusztus 1-től a mai napig felhalmozódott kamatokat is. (A kamatláb 5 százalékos.) Továbbá Vojvoda köteles kifizetni a döntőbíró 2500 eurós – jelen kurzus szerint mintegy egymillió forintos – tiszteletdíját, továbbá megtéríteni Vinkónak az 5000 eurós (2 millió forint) ügyvédi költségeket is.

Eddig a Kosárlabda Döntőbíróság ítélete, amely 2021. december 16-án született.

Hogy miért csak szeptember elején, az Európa-bajnokság előestéjén hozták nyilvánosságra, az rejtély.

Az viszont tény, hogy fellebbezésnek helye nincs.

A 196 centis Vojvoda Dávid az elmúlt évtized – Hanga Ádám mellett – legjobb magyar kosárlabdázója, vasárnap volt 32 éves. 2014-ben, 2015-ben és 2017-ben idehaza az év kosárlabdázójának választották. 19 éves kora óta a válogatott tagja, idővel alapembere, a Szolnoki Olaj csapatával négyszeres bajnok és kupagyőztes. 2019 nyarán az olasz Pallacanestro Reggiana csapatához szerződött, majd amikor a koronavírus-járvány miatt befejezettnek nyilvánították az olasz bajnokságot, Vojvoda felbontotta a szerződését, hazajött Reggio Emiliából, és három évre aláírt az Alba Fehérvárhoz.

Mármost, Vinkónak, Vojvoda menedzserének járt volna a nálunk szokásos 10 százalékos ügynöki jutalék, ami a játékos hároméves fizetésének a tíz százaléka. (könnyen kiszámolható, hogy a kosaras 144 millió forintot keres három évre, ami egy évre 48 millió, egy hónapra négymillió.)

Hogy vajon miért nem fizette ki Vojvoda az ügynöki jutalékot, azt nem tudjuk, meglehet, a klub ígérte meg neki, hogy rendezni fogja az összeget, de ez nem történt meg. Amúgy az Alba – az új idénytől már Arconic–Alba Fehérvár – elvileg nem áll túl jól anyagilag, mert a nemzetközi kupában történő indulást is visszamondta, miközben az átigazolási piacon rendesen költött. Erre az idényre szerződtették a válogatott Somogyi Ádámot, Takács Milánt, továbbá három amerikait: Quincy Fordot, Quenton DeCosey-t és Isaiah Philmore-t.

Az ügyhöz a válogatottnak és a magyar szövetségnek semmi köze, de ettől függetlenül a csapat végig Vojvodával a soraiban szerepelt, a játékos 10,8 pontot, 0,6 lepattanót és 3,2 gólpasszt átlagolt az eb-n az öt csoportmeccsen.

(Borítókép: Vojvoda Dávid. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI)