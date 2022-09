Delfinkirálynőnek hívják a háta mögött

Molnár Dóra, a budafoki Kempelen Farkas Gimnázium 10. osztályos tanulója csütörtökön az edzőjével együtt a XXII. kerületi Önkormányzat testületi ülésére volt hivatalos, ahol ünnepélyes keretek között vette át a jó tanuló és a sportban is kiemelkedő teljesítményt elérő diákok munkáját elismerő Munkácsy Károly-díjat. Mindez alig több mint 24 órával az után történt, hogy a budafoki úszólány hazaérkezett a Peruban megrendezett junior világbajnokságról, ahol négy arany- és egy ezüstérmet sikerült szereznie. Csapattársaival együtt közel 12 ezer kilométeres utat tett meg Limától Budapestig, amelyet jobban viseltek, mint az átszállásnál az amszterdami várakozás hosszú óráit.

Keményebbnél keményebb terhelések

Még hosszabb és kimerítőbb volt az a nem légi-, hanem víziút, amibe Dóra áprilisban, a debreceni országos bajnokságon (1-1 arany- és ezüstérem háton, egy bronz gyorson) kezdett bele, és aminek csak akkor lesz vége, ha novemberben és decemberben már a rövidpályás versenyek feladatait is teljesítette. Kiváló állóképességére és a küzdeni tudására tehát még sokszor lesz szüksége.

„A romániai junior Eb-n 17 alkalommal ugrottam a medencébe, Limában tizenötször, és mindig arra törekedtem, hogy a maximumot tudjam kihozni magamból. Egész jól bírtam a gyűrődést, amit a jó idők és a helyezések is bizonyítottak. Nem hittem volna áprilisban, hogy idén ennyi öröm ér, de arra is csak álmomban gondoltam, hogy a római Európa-bajnokságról bronzérmet hozok el, ráadásul úgy, hogy az ellenfeleim többsége nálam idősebb és tapasztaltabb úszó volt” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Molnár Dóra, az úszásban a kisegyesületek közé tartozó Budafóka SE büszkesége, akinek ugyanaz a Horváth Tamás az edzője, aki Márton Richárdot is az úszósport elitjébe hozta fel.

Nagy menetelés három nap szünettel

Dóra tehát a tavaszi debreceni ob-n kapcsolt rá először úgy istenigazából, aztán következett a budapesti világbajnokság (újoncként döntős szereplés a 200 háton és értékes hozzájárulás a váltók teljesítményéhez), a római Európa-bajnokság (felnőttes bronzérem újra kétszázon), majd a bukaresti junior Eb (4 arany, két ezüst) és a limai korosztályos vb (4 arany,1 ezüst), egyszóval sikerek futószalagon.

„Júliusban kaptam három nap felmentést az edzések alól, ehhez képest a mostani háromhetes szabadságom hihetetlenül hosszúnak tűnik, de sajnos az is gyorsan el fog telni. Úszópályafutásom legnehezebb és legeredményesebb évének a negyede még hátra van, mondanom sem kell, októbertől december végéig újra minden az úszásról, az edzésekről és a versenyekről fog szólni” – folytatta Dóra, akinek a szorgalmára jellemző, hogy a tanárainak segítségével a hosszú versenykörút közben sem maradt le a tanulmányi előmenetelében. Más szóval amibe belekezd, annak az osztályzata a vízben és a parton is jeles.

Víz alatti fegyver

Még csak 16 esztendős, de már most „delfinkirálynőként” emlegetik, pedig Molnár Dóra nem a pillangóúszásban jeleskedő versenyző. Az ő látványos és víz alatti delfinmozdulatai a rajt és a fordulók után jelentenek előnyt a számára, amihez hasonló fegyverrel csak kevés úszó van felszerelkezve.

„Ez a tudás nem csak úgy jött, hanem évek munkájának az eredménye, amiből még többet is ki lehet hozni” – mondta befejezésül a tanulásban és a sportban is jeleskedő Molnár Dóra, akinek az országos bajnokságon egy századmásodperc hiányzott a második aranyérmének megszerzéséhez. Ugyanakkor az is igaz, hogy egy ugyanilyen, szemmel nem látható parányi különbség döntött az ő javára a limai junior „csúcson”, ahol a 100 háton egy századdal verte a japán ellenfelét. Amit tehát a sors elvett tőle áprilisban, azt most szépen visszaadta.

(Borítókép: Molnár Dóra. Fotó: Papajcsik Péter / Index)