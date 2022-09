Karnyújtásnyira a siker: BL-döntő és esküvő vár a magyar bajnokra

Nem indult szerencsésen, de így is értékes helyezéssel gazdagodott Juhász Péter Boszniában, ahol az előző héten az erősemberek nemzetközi Bajnokok Ligája-sorozata vendégeskedett. A magyar klasszis hatodik helyet szerzett a rendkívül színes, tizenkét nemzet kiválóságait felsorakoztató mezőnyben. Mindez azt jelenti, hogy a hátralévő fordulókban egy dobogós helyezés, vagy két top hat környéki versenyeredmény is elég lehet számára ahhoz, hogy az idény végi nagy döntőbe is meghívást kapjon majd.

Pechemre az egyes sorszámot húztam, így a kamionhúzást én kezdtem, és nem volt viszonyítási alapom. Végül hetedik lettem, ami nem mondom, hogy rossz, de nem is volt annyira jó kezdés. A folytatás viszont igazi feketeleves volt, az autófelhúzást olyan technikában kellett megoldani, amit itthon nem szoktunk alkalmazni, hiába kértem tanácsot a többiektől, nem sikerült jól, és utolsó lettem. Ez pofon volt, még akkor is, ha tudtam, hogy nagy kihívás lesz. Innen kellett valahogy újra felépíteni a versenyemet

– idézte fel Juhász a szarajevói eseményeket.

A célt teljesítette: a százötven kilós koffert például mindössze 10,2 másodperc alatt cipelte el 25 méteres távolságra, mindössze hat tizeddel elmaradva a győztestől harmadik helyet szerezve a számban. Az utolsó két számban ismét az élmezőnyhöz tudott tartozni, ami összesítésben hatodik pozíciót ért. Ez valamelyest elmarad az előző fordulóban, Szerbiában bemutatott parádétól, ahol – mindössze a harmadik BL-versenyén – dobogóra állhatott és végül ezüstérmet akasztottak a nyakába, ám összességében nagyon értékes lehet még.

Az összesített rangsor kilencedik helyén állok, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban az idény végi döntőbe is meghívást kapnék. Azt számoltuk, hogy a hátralévő fordulókból elég lehet, ha kettőn részt tudok venni, azokon egy dobogós helyezés, vagy két, a mostanihoz hasonló eredmény elég lenne, hogy a top tízben tudjak maradni

– tekintett előre a többszörös magyar bajnok.

„Nem volt tökéletes verseny, sőt, kicsit meg is könnyeztem a végén, mert jobbat reméltem magamtól, de ilyen vagyok. Valószínű, ha negyedik lettem volna, azt bánnám, hogy nem lett meg a dobogó, ha összejött volna a dobogó, akkor meg azt nézegetném, mi kellett volna a győzelemhez. Nem könnyű ennek a lélektana, de tudom, hogy néhány nap elteltével sokkal pozitívabban látom majd a boszniai versenyt” – tette hozzá a Prémium Médiának a kiváló versenyzői mentalitásról tanúbizonyságot tett Juhász Péter, aki egy héttel a boszniai kirándulás előtt a hazai ligasorozatban, Mádon is bizonyított: hazai közönség előtt óriási különbséggel verte a teljes magyar mezőnyt.



A versenyzői karrierje mellett tűzoltóként is dolgozó erősember tett is azért, hogy pár nappal később még boldogabb legyen: a versenyt követően megkérte kedvese kezét, aki igent mondott. A magyar klasszisra tehát rövid időn belül egy Bajnokok Ligája-döntő és egy esküvő is várhat! Aligha kell ennél jobb „versenynaptár” egy sűrű sportév végére.

(Borítókép: Juhász Péter, a Strongman Champions League magyar résztvevője verseny közben a sorozat boszniai állomásán. Fotó: Strongman Champions League)