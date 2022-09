Lévai Zoltán ezüst-, Losonczi Dávid bronzérmes a birkózó-vb-n

A tavaly szívizomgyulladás miatt hosszú hónapokat kihagyó Lévai szombaton egy roppant nehéz ágon, öt riválist, köztük az idei Európa-bajnokot legyőzve, parádés menetelést mutatott be. Vasárnap aztán a tokiói olimpia ezüstérmese, a tavalyi játékokon Lőrincz Tamással szemben alulmaradt kirgiz Akzsol Mahmudov várt rá, akit júliusban egy nemzetközi viadalon simán vert, így optimistán készült a döntőre – tudósított a Magyar Távirati Iroda.



A döntőre, amely aztán nem várt eredménnyel végződött. Pedig az első percben Lévai volt az aktívabb, többször is biztatóan fogott össze riválisa hóna alatt, s egyértelműen irányított. A második percben a mérkőzésvezető már a kirgizet biztatta aktívabb küzdelemre, amikor újra a magyar próbálta összefogni, de Mahmudov egy villámgyors szaltóval eldobta (0–4) és tusveszélyes helyzetbe szorította riválisát. Lévai helyzete kilátástalannak tűnt, ám hatalmas küzdelem árán ki tudott fordulni, a kirgiz azonban továbbra is felette volt és fejlefogásból újabb négy pontot érően átforgatta (0–8), így technikai tussal diadalmaskodott.

Nem sokkal később a válogatott felnőttvilágversenyes újoncát, Losonczi Dávidot szólították szőnyegre, aki azzal a svéd Alex Kessidisszel küzdött meg a 87 kg-os súlycsoport egyik bronzérméért, aki a 2019-es vb-n a 77 kilósok között lett ezüstérmes és a fináléban Lőrincz Tamástól kapott ki – idézte fel az MTI.



Az ESMTK-KIMBA 22 éves sportolója szombaton nagyszerűen birkózott, román, dél-koreai és kazah rivális legyőzésével jutott négy közé, ahol a címvédő szerbiai Zurabi Datunashvilitől kapott ki nagy csata végén. Az első versenynap után kissé csalódottan nyilatkozott, de azt is elmondta, ha a szombati teljesítményét vasárnap is meg tudja ismételni, meglesz az érem.



A helyosztót Losonczi nagy elánnal kezdte, a svéd az első percben szinte végig a zóna szélén táncolt, s ugyan az esetek többségében még a kilépés előtt el tudott forogni, a magyar egyik indításánál tehetetlen volt (1–0). Losonczi a folytatásban is ment előre, Kessidis viszont egy szép kontratámadással kivitte a szőnyegről (1–2), és fordított. Sokáig viszont nem örülhetett, mert még a második perc végén riválisa újra kiléptette. A svéd sarok videózás kért, mondván Losonczi kitenyerelt és csak utána tolta ki versenyzőjüket, ám a zsűri helyben hagyta az eredeti döntést, így 3-2-es magyar vezetésről ment tovább a küzdelem.



A szünetig a fiatal magyar folytatta addigi aktív birkózását és sikerült mögékerülnie (5–2), majd újabb egy pontért emelés után kihúznia a svédet (6–2), így megnyugtató előnnyel mehetett a félperces szünetre, melyet követően óriási küzdelem folyt a szőnyegen, további akció viszont nem született. Kessidis mindent megtett, hogy fogást találjon riválisán, aki viszont a lefújásig keményen védekezett, amivel első felnőtt vb-jén első érmét szerezte meg.