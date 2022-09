Evenepoel győzelme és a harmadik helyezett Covid-tesztje is emlékezetessé teszi a Vueltát

A 3280,5 kilométer össztávú 77. Vuelta utolsó napján a Las Rozas és Madrid közötti 96,7 kilométert tekerték le a bringások. A zárószakasz első része hagyományosan az ünneplésről és a pezsgőzésről szólt, a táv második részét pedig – ahogy a női Vuelta zárását is a nap folyamán korábban – a fővárosi körpályán rendezték.



Kétfős szökés késztette üldözőversenyre a mezőnyt, az utolsó kilométer megkezdésénél a visszafordítót ők kezdték elöl, ám végül mezőnyhajrára került sor a Cibeles térnél. Ebben meglepetésre Pascal Ackermann felvezetőembere, a kolumbiai Juan Sebastián Molano bizonyult a leggyorsabbnak a negyedszer második helyezett dán Mads Pedersen és német csapattársa előtt. Ezzel Molano első szakaszgyőzelmét aratta háromhetes körversenyen – tudósított a Magyar Távirati Iroda.



Összetettben – ahogy a háromhetesek mezőnyhajrás utolsó szakaszain általában – nem történt változás, Evenepoel Johan De Muynck 1978-as Giro d’Italia-sikere után nyert ismét háromhetest Belgiumnak. A 22 esztendős bringás a Quick-Step Alpha Vinyl – és névelődei – első Grand Tour-sikerét aratta. A korábban Bodrogi Lászlót is foglalkoztató csapat eddig két második helyet tudott felmutatni nagy körversenyen: 2014-ben a Giro d’Italián a kolumbiai Rigoberto Urán, 2018-ban pedig a Vueltán a most a Movistart erősítő spanyol Enric Mas révén.



Utóbbi Evenepoel mögött a második helyet szerezte meg – pályafutása során harmadszor –, harmadikként pedig honfitársa, Juan Ayuso zárt úgy, hogy a viadal derekán pozitív lett a koronavírustesztje, ám folytatni tudta élete első háromhetes körversenyét. A huszadik születésnapját jövő pénteken ünneplő spanyol tehetség a második legfiatalabb dobogós a Grand Tourok történetében az 1904-es Tour de France-t megnyerő Henri Cornet mögött.

Az összetett győztest illető piros mellett a legjobb fiatalnak járó fehér trikót is az utánpótlás-korosztályban még a belga labdarúgó-válogatottat erősítő Evenepoel érdemelte ki – elsők között köszöntötte a Real Madrid futballcsapatának kapusa, a honfitárs Thibaut Courtois.



A sprinterek pontversenyét – és így a zöld trikót – a három sprintbefutót megnyerő, 2019-es világbajnok Pedersen zárta az élen, a legjobb hegyimenőt illető pöttyös trikót a három etapon diadalmaskodó ecuadori olimpiai bajnok Richard Carapaz viheti haza.



A csapatversenyben az UAE végzett az élen.



Többen utolsó háromhetesüket teljesítették, közülük kiemelkedik Vincenzo Nibali és Alejandro Valverde, kettejüknek a rajt előtt sorfalat állt a teljes mezőny. Az elmúlt évtized két meghatározó kerékpárosa közül a 37 esztendős Nibali a Girón 2013-ban és 2016-ban, a Touron 2014-ben, míg a Vueltán 2010-ben diadalmaskodott, emellett további hét alkalommal zárt dobogón a háromhetes körversenyeken.

A 42 esztendős spanyol Valverde 2009-ben megnyerte a Vueltát, 2018-ban pedig világbajnok lett. Csapata, a Movistar minden tagja az egész versenyen különleges fehér mezt viselt, amelyen a klasszis legfontosabb győzelmeit tüntették fel. A madridi körpályához érkezve kilométereken át a mezőny előtt tekerve ünnepelte az út mentén felsorakozott tömeg a 20 éves profi pályafutását lezáró Valverdét.





A hollandiai Nagy Rajtnak Utrechtben 182-en vágtak neki, Madridba három hét elteltével 134 kerékpáros érkezett meg – idézte fel az MTI.



ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

VUELTA A ESPAÑA

Végeredmény

1. Remco Evenepoel (belga, Quick-Step Alpha Vinyl) 80:26:59 óra

2. Enric Mas (spanyol, Movistar) 2:02 perc hátrány

3. Juan Ayuso (spanyol, UAE) 4:57 p h.

4. Miguel Ángel López (kolumbiai, Astana Qazaqstan) 5:56 p h.

5. Joao Almeida (portugál, UAE) 7:24 p h.

6. Thymen Arensman (holland, DSM) 7:45 p h.

7. Carlos Rodríguez (spanyol, Ineos Grenadiers) 7:57 p h.