Megölte a finneket a 19 eladott labda, elődöntőben a spanyolok

A berlini EuroBasket Arenában egy „sötét ló” – Finnország – találkozott a háromszoros aranyérmes Spanyolországgal a legjobb négy közé jutásért. Nehéz volt eldönteni, hogy ki az esélyes, mert a spanyoloknál szinte teljes őrségváltás zajlott le, a régi motorosok közül egyedül a 37 éves Rudy Fernández maradt meg, míg a finnek a nyolcaddöntőben a horvátoknak 43 pontot dobó Lauri Markkanen vezérletével eddig szárnyaltak.

A meccset a spanyolok kezdték jobban (8–2), de aztán egy 12–1-es sorozattal az északiak magukhoz ragadták a kezdeményezést. Félelmetesen dobták a hármasokat, 30–19-re megnyerték az első negyedet, Jantunen a lefújás pillanatában a saját térfeléről vert be egy hármast, és félidőben is még 52–43-ra vezettek. Markkanen most is jól játszott, de az egész csapat remekelt, mert a Utah Jazz óriása (10 pont) mellé Jantunen és Salin (8-8), Madsen (7) és Huff is felzárkózott. A spanyoloknál a Hernangomez fivérek, Willy (13) és Juancho (10) vitték a prímet.

A második félidőt gyors spanyol kosarak nyitották (47–52), Willy Hernangomez, a New Orleans Pelicans magasembere tarthatatlan volt. Hihetetlenül feljavult a spanyolok védekezése, futószalagon kényszerítették labdaeladásokba a finneket. 51–53-nál időt kért Lassi Tuovi, nyelvrokonaink fiatal edzője a 8–1-es spanyol roham nyomán. De jött Markkanen és Jantunen duettje, lélegzetvételnyi szusszanáshoz jutottak a finnek. Sőt, a finn óriás akkorát zsákolt, hogy majd leszakadt a palánk. De Willy Hernangomez zsákolása és 23. pontja azt jelentette, hogy 57–57-nél utolérte ellenfelét az ibériai gárda. Sőt, egy újabb hármassal 60–57-re át is vezette a vezetést! 60–60 után Juancho Hernangomez is bebombázott egy triplát, tehát kezdtek behullani a spanyol hármasok, de Markkanen is elkapta a fonalat. Óriási adok-kapok bontakozott ki, a „Repülő Finn” is már 19 pontnál járt. A finn csapat meg 15 eladott labdánál, és lassan kezdtek elhúzni a spanyolok (73–65). Ha nincs Markkanen és a 21 pontja, akkor már ekkor elúszott volna a meccs a finneknek, de így is 73–67-es spanyol vezetéssel zárult a harmadik negyed.

Az utolsó játékrészt Markkanen a kispadon kezdte, odaát Dario Brizuela magára talált. Markkanen visszajött, de a 17. labdaeladás nagyon fájt a finneknek. Brizuela folytatta, már 11 pontnál járt az Unicaja Málaga bedobója. Markkanen a 23. pontját is bedobta, 82–80-ra feljöttek az északiak, Alexander Madsen is 13 pontos volt már. A 213 centis Markkanen zsákolását Willy Hernangomez leblokkolta, ez volt a meccs jelenete! Rudy Fernández világvégi triplája 90–82-es vezetéshez juttatta Spanyolországot 2:42-vel a vége előtt. Majd bevert még egyet az öreg, 11 pontja volt már, 95–84 az állás 112 másodperccel a lefújás előtt. Innen már nem volt visszaút a finneknek, Spanyolország 100–90-re győzött, és bent volt a legjobb négy között. A finneket megölte a 19 eladott labda, amivel szemben a spanyoloknak csak kilenc volt.

Férfi kosárlabda-Európa-bajnokság, negyeddöntő

Spanyolország–Finnország 100–90 (19–30, 24–22, 30–15, 27–23).

A legjobb dobók: Willy Hernangomez 27, Juancho Hernangomez 15, Brizuela 14, Fernández 11, Brown 10, illetve Markkanen 28, Jantunen 18, Madsen 13, Salin 11.

(Borítókép: Willy Hernangomez. Fotó: Annegret Hilse / Reuters)