Csoportelsőként már nem sötét ló Marco Rossi válogatottja

Nehezebb a magyar labdarúgó-válogatott szempontjából rangosabb mérkőzéseket elképzelni, mint a soron következő, Németország (szeptember 23., Lipcse) és Olaszország (szeptember 26., Puskás Aréna) ellen esedékes Nemzetek Ligája-összecsapás. Az A divízió 3. csoportjában a listavezető magyar válogatott azzal a két gárdával találkozik, amellyel története két világbajnoki döntőjét vívta, a németekkel 1954-ben, az olaszokkal 1938-ban. A németekkel eddig 25, az olaszokkal 35 alkalommal találkozott Magyarország.

Erre a két mérkőzésre hirdetett csapatot Marco Rossi, a magyar válogatottat lassan négy és fél éve irányító szakember. A Zalaegerszeg 22 éves, 188 centis középső védője, Mocsi Attila is meghívót kapott a keretbe, amelyből sérülés miatt hiányzik Nagy Zsolt és Sallai Roland is, így ők egészen biztosan nem lehetnek ott a Nemzetek Ligája-találkozókon.

Van már keret is

A sorozat júniusi mérkőzésein nem szerepelt a keretben Varga Kevin, aki azonban nyári klubváltását követően ismét rendszeresen játszik új csapatában, így a szövetségi kapitány most számít rá. Ezúttal is vannak újoncok, a 19 éves Kerkez Milos, aki legutóbb csak a kispadon kapott helyet, és persze Mocsi.

A keret a következő:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Budapest Honvéd)

Védők: Bolla Bendegúz (Grasshoppers – Svájc), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Mol Fehérvár), Kecskés Ákos (LASK – Ausztria), Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Mocsi Attila (ZTE), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Fenerbahçe – Törökország)

Középpályások: Baráth Péter (DVSC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar – Hollandia), Kleinheisler László (NK Osijek – Horvátország), Nagy Ádám (AC Pisa – Olaszország), Loic Nego (MOL Fehérvár), Schäfer András (FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (Millwall FC – Anglia), Vécsei Bálint (Ferencváros)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Szalai Ádám (FC Basel – Svájc), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig – Németország), Vancsa Zalán (Lommel SK – Belgium), Varga Kevin (Hatayspor – Törökország)

Marco Rossi a kerethirdetést követően válaszolt az újságírók kérdéseire. Az Index az iránt érdeklődött, mekkora csapás Sallai Roland sérülése és persze a már korábban kidőlt Nagy Zsolt távolmaradása.

Nem szokásom amiatt panaszkodni, hogy ki hiányzik, mert számomra az a lényeg, hogy ki áll rendelkezésre. De nem tudnám letagadni, hogy Sallai Roland és Nagy Zsolt a legmeghatározóbb játékosok közé tartoztak júniusban azon a négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen, amelyeken hét pontot szereztünk. Nem kétséges, nagyon fognak hiányozni – fogalmazott.

Mivel Nagy Zsolt sérült – és a szélső középpályásként is számbavehető –, vajon előtérbe kerül-e Callum Styles játéka?

Értékeljük a Millwall játékosának adottságait – mondta Rossi. – De a bal oldalon ott van Kerkez Milos, aki folyamatosan játszik a holland Alkmaar csapatában, és kiváló teljesítményt nyújt ebben a rangos bajnokságban. Tudni kell, hogy mielőtt megérkezne a keretbe, az Ajax ellen játszanak rangadót vasárnap!

Lehetőség a visszavágásra?

A szurkolók latolgatják, vajon most mi a válogatott célja: a csoportelsőség kiharcolása, vagy a bennmaradás az A divízióban.

„Szeretnék most is úgy fogalmazni, mint korábban tettem – maradt két lábbal a földön Rossi. – Alázatosan állunk hozzá a munkához. Be kell látnunk, ebben a halálcsoportban nem igazán esélyes a magyar válogatott az elsőségre. Persze van matematikai esélyünk, de az olasz és a német válogatottban komoly értékek vannak. Ne felejtsük el: kedd este hét német válogatott játékos szerepelt abban a Bayern Münchenben, amely 2–0-ra győzött a Barcelona ellen. Tudjuk a helyünket. Amit Wolverhamptonban nyújtottak a fiúk az angolok 4–0-s legyőzésével, az rendkívüli volt. De azért még nem vagyunk az Aranycsapat. Hideg fejjel át kell gondolnunk, hogyan tudjuk a saját játékunkat játszani. Négy mérkőzés után hét pontunk van, legalább bennmaradni szeretnénk, hogy legközelebb is az A divízióban játszhassunk. Persze előfordulhat, hogy a két meccsen nem szerzünk gólt és pontot, de ha Anglia nem nyer mindkétszer, akkor benn maradunk. Mi nem félünk Sanétól, Kimmichtől! Emelt fővel akarunk lejönni Lipcsében és a Puskás Arénában a pályáról.”

A németek és az olaszok már véresen komolyan vesznek minket. Ez mennyire jelent problémát?

Úgy hiszem, azok után, ahogy az Eb-n játszottunk, már akkor sem volt okuk lebecsülni bennünket az ellenfeleknek – mondta önérzetesen a kapitány. – Nyilván az Eb-n nemzetközi szinten is elismerést, hitelt szereztünk magunknak, és erre büszkének kell lennünk. Ezt a hitelt meg is kell tartanunk, ezt az élményt, ezt a lelkesedést prolongálnunk kell a szurkolóinkban. Végre lelkesen tudnak várni egy válogatott meccset, erre bizonyság, hogy a jegyek egy nap alatt elkeltek az olaszok elleni hazai, szeptember 26-i meccsre.

Két világbajnoki döntőt játszott eddig Magyarország, most itt a lehetőség a visszavágásra 1938-ért az olaszoknak, 1954-ért a németeknek – vetette fel az Index, amire Rossi nevetve reagált:

Valaha csakugyan ennek a két országnak a szintjén voltunk! Talán egy napon sikerül újra eljutnunk oda. Ez a mi munkánk, maximális teljesítményt kell nyújtanunk. Nap mint nap előre kell lépnünk, ez a feladatunk.

Szoboszlai Dominik kirobbanó formában játszik, legutóbb ő lett a Bundesligában a forduló játékosa. Mit szól ehhez Rossi?

Ha bárki azt várja el tőle, hogy látványos gólpasszt adjon minden alkalommal, vagy egyedül felborítsa az egyensúlyt, azoknak azt mondanám, hogy nekem az az ő mérőszáma, amikor Wolverhamptonban volt egy szabadrúgás, amit mellé rúgott, az angolok kontráztak, és Szobi nyolcvanméteres vágta végén szerelt. Szerintem régen ő nem tudta volna ezt a nyolcvan métert lesprintelni. Számomra ez az ő fejlődésének a fokmérője.

Élmény és ajándék

Immár másodszor vezényli Olaszország ellen a magyar válogatottat. Mit jelent ez a kapitánynak? – kérdezte egy kolléga.

„Előbb várjuk meg, hogy Olaszország kiket hív meg a keretbe. Előfordulhat, hogy egészen más játékosokat válogat be Roberto Mancini, mert annyira bő a kerete. Érzelmileg mit jelent nekem ez a találkozó? Annak örülnék, hogy ha olyan mérkőzést láthatnék, amelynek során egyenlő ellenfelek tudunk lenni. Motivációval, erőfeszítéssel, csapatjáték szintjén felvehetjük a versenyt. Csaknem hetvenezer szurkoló előtt szép meccset akarunk játszani. Cesenában kicsike stadionban futballoztunk. Most magyar szurkolók előtt játszunk. Lesz biztatás a javából, szeretnénk nagy élménnyel megajándékozni rajongóinkat. Személyes büszkeségem lenne a siker, most aláírnám a döntetlent, ha ezt jó játékkal érjük el.”

Végül azt firtatták a kollégák, nem akar-e Rossi egy-egy fiatalabb kapust is meghívni a keretbe. A kapitány erre frappánsan reagált.

Gianluigi Buffon 43 évesen még simán játszik, ilyen alapon Gulácsiéknak van még több mint tíz jó évük. Gula nagy hibát követett el a Sahtar elleni kupameccsen, de Lipcsében, hazai közönség előtt biztosan ő fog védeni. Hogy a Puskás Arénában Olaszország ellen ki áll a kapuban, az még a jövő zenéje.

(Borítókép: Marco Rossi. Fotó: Szabó Réka / Index)