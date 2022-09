A tíz legemlékezetesebb labdamenet Roger Federertől

A sportcsatorna honlapján tíz elképesztő labdamenetet láthatunk az elmúlt bő két évtized terméséből, amelyek során megcsodálhatjuk Roger Federer földöntúli képességeit. Az összeállítás egy 2016-os Novak Djokovics elleni melbourne-i elődöntős meccsel kezdődik, amelynek 4. szettje hozta a legszebb ütésváltást.

Az első helyre nem meglepő módon minden idők legemlékezetesebb láb közötti ütése került, amelyet szintén a szerb klasszis ellen mutatott be az akkori világelső a 2009-es US Open elődöntőjében, ezzel jutva három meccslabdához. Az ezt követő döntőt különben hatalmas meglepetésre elbukta a svájci zseni, akinek így nem sikerült zsinórban hatodszor is megnyernie az amerikai nyílt teniszbajnokságot.

Varázslat Melbourne-ben és Párizsban

Természetesen nem maradhatott ki a 2017-es legendás Australian Open döntője sem Rafael Nadal ellen, amely elképesztő ötszettes csatát és szebbnél szebb labdameneteket hozott. A legkorábbi felvétel pedig az 1999-es Roland Garroson készült, ahol még nem volt nagykorú Federer, de Patrick Rafternak így is megmutatta, hogy milyen keze van ehhez a játékhoz.

(Borítókép: Roger Federer az Australian Open harmadik napján Daniel Evans ellen játszik 2019. január 16-án. Fotó: David Gray / AFP)