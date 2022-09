Hosszú Katinka: Mindig komfortosan éreztem magam a fájdalomtól

Balatonbogláron, a Nemzeti Kézilabda Akadémia központjában folytatódott a Testnevelési Egyetem és a NEKA közös, háromnapos konferenciája, a Sport és Innováció, melynek fő tematikája a tehetségek beválása köré épült. Az esemény második napján a minden igényt kielégítő NEKA Lakófaluban összegyűlt vendégek előtt többek között a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka is megosztotta gondolatait a témában.

Mocsai Tamás, a Nemzeti Kézilabda Akadémia ügyvezetője a csütörtöki napon megnyitó beszédében elmondta, hogy immár második alkalommal társrendezője az akadémia és a Kézilabda-specifikus Módszertani Központ a konferenciának, és többek között kiemelte a szív és az akarat szerepét a sportsikerek fő elemeként, illetve a kiválasztás fontosságára hívta fel a figyelmet.

A nap programját a sportszakmai előadások mellett azok a kerekasztal-beszélgetések adták, amelyek különböző aspektusokból vizsgálták a tehetségek kiválasztását, a sikeres pályafutásig vezető utat, az esetleges csapdákat, amelyek gátat szabhatnak a tehetség kibontakozásának. A kulturális, sportvezetői, sportpolitikai vagy éppen gazdasági megközelítések mind gazdagították a kialakult képet.

A délelőtti program kiemelkedő eseménye volt a háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok úszónő, Hosszú Katinka szereplése, akivel Mezei Dániel, a TF kommunikációs vezetője beszélgetett a pályafutásáról.

A nyári római úszó-Eb-n pályafutása 97. érmét megnyerő klasszis felidézte a kezdeteket: úszóedző nagypapájának köszönhetően ismerkedett meg a sportággal, amelyet Egerszegi Krisztina és Kovács Ágnes videón visszanézett sikereinek hála még jobban megszeretett. Folyamatosan új motivációkat találtak nagyapjával, aki 13-14 éves koráig edzette.

Arról is beszélt, hogy egy élsportolónak alapvetően meg kell barátkoznia a fájdalommal.

Mi az évek során elég jóban lettünk, mert bár fiatalon még nehezebben viseltem, de a négyszáz vegyes az egyik legnehezebb szám, így muszáj voltam hozzászokni. Egyszerűen fogalmazva: aki jobban bírja a fájdalmat, az nyer – én pedig mindig is komfortosan éreztem magam a fájdalomtól.

Egyébként nem úgy tűnt, hogy sikertörténet lesz az övé, 16-17 évesen nem tartották elég jónak és Hosszú is megkérdőjelezte a saját tehetségét, így került ki az Egyesült Államokba ösztöndíjjal. Ott aztán találkozott egyrészt Dave Salóval, aki az edzője lett, másrészt olyan lehetőségekkel, amelyekről addig csak álmodni mert. Amerikai trénerének és a körülményeknek hamar meglett az eredménye: 2009-ben aranyérmet nyert a római világbajnokságon, onnantól pedig újra elkezdett hinni magában, amely a későbbi, világraszóló sikereket is eredményezte.

Megjegyezte, hogy az akadémiákon a körülmények most már itthon is olyanok, mint anno Los Angelesben, ám véleménye szerint sok mindennek kell még változnia, hogy Magyarországon is teljesen profi lehetőségek között készülhessenek az úszótehetségek.

A mentális felkészülésével kapcsolatban elárulta, az Iron Lady brand létrehozásában szerepet játszott a mentális hadviselés gondolata is, ez pedig a teljesítményére is hatott:

„Rióban szerintem senki nem hitte el, hogy megverhet.”

Végül azt is elárulta, mi a legfontosabb a tehetség mellett az eredményességhez. „Mindenekelőtt az úszás szeretete. Emellett nyitottnak kell lenni a kemény munkára és meg kell találni a motivációt. Fontos az edzők szerepe is: a szakembereknek pedagógusnak és pszichológusnak is kell lenniük ahhoz, hogy megtalálják a közös hangot a gyerekekkel.”

Az ebédszünetet követően dr. Bartha Csaba, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója, dr. Csík Zoltán, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója, Liszkai Dezső, a Puskás Akadémia igazgatója, valamint Mocsai Tamás, a Nemzeti Kézilabda Akadémia ügyvezetője folytatott kerekasztal-beszélgetést, Tehetségből teljesítmény a sportvezetés területén témában. Már a beszélgetés elején kiderült, a tehetségek szerepeltetésének legnagyobb akadálya az eredménykényszer. A korábban a Győri Audi ETO KC-t irányító Bartha elmondása szerint vezetése alatt főleg belföldön próbáltak több játéklehetőséget biztosítani a fiataloknak, dr. Csík Zoltán és a Telekom Veszprém viszont inkább külföldi lehetőségek biztosításában gondolkozik.

Mocsai Tamás kiemelte: a fiatal és felnőtt korú játékosok között a legnagyobb különbség a játékidő, a „nagy” csapatokban ugyanis már nyomás alatt kell teljesíteni. Csík Zoltán szerint a magyar utánpótlásnak leginkább a mély víz hiányzik, de az eredménykényszer miatt nehezen feloldható ez a helyzet.

A gazdaság területén a tehetségek teljesítménnyé válásával kapcsolatban Ádám János, a Bonafarm Mezőgazdaság vezérigazgatója, Mráz Ágoston, a Nézőpont Intézet igazgatója, Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. igazgatója beszélgetett Mocsai Tamással, valamint Vaszily Miklóssal, a TV2 Média Csoport Zrt. elnökével, aki az index.hu-t tulajdonló Indamedia Network Zrt. 50 százalékos résztulajdonosa is.

Mocsai Tamás a nap végén megosztotta gondolatait az Indexszel csütörtöki tapasztalatairól. „Abszolút azt kaptam a konferenciától, amit előzetesen vártam. Az volt a koncepciónk, hogy a szakmai rész mellett olyan kerekasztal-beszélgetéseket tartunk, ahol a saját területükön – kultúra, sportvezetés, gazdaság, média – sikeres szakemberek meséltek arról, hogy az adott területen mi kell a sikerhez. Sokat tanulhattunk az elhangzottakból, mindannyian tudunk profitálni belőlük.

Akikkel beszéltem, maximálisan pozitív visszajelzést adtak a rendezvényről, az előadók közül pedig rengetegen jöttek oda úgy hozzám, hogy mennyi párhuzamot tudnak vonni a sport és a saját területük között. Pont ez volt a cél, hogy beszéljünk akár tehetséggondozásról, tehetség-kiválasztásról vagy éppen tehetségmenedzsmentről, rengeteg a hasonlóság.

A pénteki napon kezdésként a Kézilabda-specifikus Módszertani Központ akadémiai szakmai egyeztetése zajlott, amelyen az utánpótlás-sportolók beválása a felnőtt élmezőnyben volt a legfőbb téma, majd kerekasztal-beszélgetés következett a sportszakemberképzés innovatív jövőképéről és az új paradigmákról.

Ez a szerkesztőségi anyag a Nemzeti Kézilabda Akadémia és a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem támogatásával jött létre.

(Borítókép: lotus7.hu)