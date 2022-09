Spanyolország negyedszer Európa-bajnok

Miután Franciaország volt a 41. férfi kosárlabda Európa-bajnokság döntőjének egyértelmű favoritja, enyhén szólva is sokkoló volt, hogy a 18. percre 47–26-os, 21 pontos előnybe került Spanyolország. Juancho Hernangomez volt a hispánok motorja hat triplájával, amihez mindössze 10 percre volt szüksége.

Két perc volt már csak hátra a félidőből, amikor hirtelen leblokkoltak a spanyolok, ahogy mondani szokás, hegynek fölfelé nem lehet behúzott kézifékkel haladni. Egyidejűleg életre keltek a franciák, zsinórban 11 pontot szereztek, és amikor 47–37-tel az öltözőbe vonultak a csapatok, már látótávolságban voltak a spanyolok az északi szomszédoknak.

Sőt, 47–42-ig tartott a felzárkózás, azaz 16 francia pontra egyetlen spanyol sem érkezett. Willy Hernangomez zsákolása állította meg a francia rohamot, de aztán minden folytatódott, és 49–46-nál Sergio Scariolónak, a spanyolok olasz mesterének újból időt kellett kérnie. Ez használt, kilenc spanyol pont következett válasz nélkül, és 58–46-nál már Vincent Collet, a franciák edzője kérte ki az idejét. Jaime Fernández triplái kezdtek behullni, de Yabusele is belejött, 61–54. Végül Rudy Fernández állította be a három harmad utáni eredményt, a 66–57-et.

Közben Rudy Fernández rádobta a labdát, amely érintette a gyűrűt, tehát újra kellett volna indítani a 24 másodperces támadóidőt, de nem indították, mert a bíró nem vette észre az érintést. Ám közben a kivetítőn visszajátszották, és az egész csarnok láthatta, hogy a bírók rosszul döntöttek...

A reklamáló Scariolo kapott egy technikait, és minden maradt a régiben. Juancho Hernangomez bevágta a hetedik tripláját, és ismét megvolt a tízpontos különbség (71–61). Aztán Juancho megmutatta, hogy duplát is tud, nem csak hármast, és így már 25 pontnál járt. Végre Brown is betalált, 75–63, francia time-out 4 perc 18 másodperccel a vége előtt. Juancho újabb duplájával 27. pontját is bedobta, 85–70-nél, másfél perccel a lefújás előtt eldőlt az Eb-arany sorsa. A bírók persze teljesen formán kívül voltak, Brown magától elesett, Heurtel hozzá sem ért, mégis kapott egy személyit... 88–76 a végeredmény.

Az eladott labdák aránya 19-9 volt, és a 19 labdát a franciák adták el, ez pedig mindent megmagyaráz. Rudy Fernández 2009, 2011 és 2015 után negyedszer lett Európa-bajnok. Az All-Star ötös így alakult:

Jannisz Antetokounmpo (görög), Lorenzo Brown, Willy Hernangomez (spanyolok), Rudy Gobert (francia), Dennis Schröder (német).

A torna legértékesebb játékosának járó MVP-díjat a friss aranyérmes Willy Hernangomeznek Dirk Nowitzki adta át.

Az 1. helyért:

Spanyolország–Franciaország 88–76 (23–14, 24–23, 19–20, 22–19)

Legjobb dobók: Juancho Hernangomez 27, Willy Hernangomez és Brown 14-14, Jaime Fernández 13, illetve Fournier 23, Heurtel 16, Yabusele 13.

A 3. helyért:

Németország–Lengyelország 82–69 (19–14, 17–9, 18–26, 28–20)

Legjobb dobók: Schröder 26, Voigtmann 14, ill. Sokolowski 12, Garbacz 12, Slaughter 10.

