A mellúszó olimpiai bajnok Kovács Ágnes és a váltóban világbajnoki bronzérmes Bohus Richárd példáját követve Kós Hubert, a 200 vegyes újdonsült Eb-aranyérmese is úgy döntött, hogy Amerikában folytatja a versenyzői pályafutását, és az Arizonai Állami Egyetemen (ASU) szerez diplomát. Erre az útra lép hamarosan a 19 esztendős, Kóssal egyidős Sárkány Zalán is, akinek a példaképei közé tartozik a 23-szoros olimpiai bajnok amerikai Michael Phelps, de ugyanúgy a „Földönkívülire” a riói olimpián kétszer is ráijesztő Kenderesi Tamás.

Egyszerre jött össze minden

Sárkány Zalán, a Kőbánya SC úszója 14 éves volt, amikor az újdonsült olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamást választotta példaképének, de ez idő tájt vette azt is a fejébe, hogy ha elvégzi a gimnáziumot, és jól megtanul angolul, Amerikába költözve folytatja a tanulmányait és az úszópályafutását. Az öt évig dédelgetett álom beteljesüléseképpen most egyszerre minden összejött Zalánnak, ráadásul a lehető legjobb forgatókönyv szerint. Ösztöndíjas hallgatóként csatlakozhat az Arizonai Állami Egyetem városnyi – internetes adatok szerint 83 544 fős – diákseregéhez, tagja lesz az állami fenntartású intézmény sportklubjának, amelynek úszócsapatát Bob Bowman vezeti. Akinek a zsenialitása nélkül Michael Phelps aligha lett volna 23-szoros olimpiai bajnok, a „Földönkívüli” világcsúcsairól és világbajnoki címeiről nem is beszélve. Hab a tortán, vagy inkább a 19 éves úszóreménység szerencséje, hogy ugyanarra az egyetemre járhat, ahová Kós Hubert, a 200 méter vegyes újdonsült Európa-bajnoka, így az is magától értődő, hogy a két 19 esztendős magyar a jövőben gyakran fogja együtt látogatni Bob Bowman és adjutánsai edzéseit.

„Mielőtt bármit is mondanék a jövőmről, az előttem megnyíló óriási lehetőségről, köszönettel tartozom a kőbányai egyesületemnek, az edzőimnek, akik kölyökköröm óta tudták rólam, hogy amerikai álmokat dédelgetek, és ennek beteljesülését most örömmel üdvözölték. A nagy izgalommal várt vállalkozásomba viszont a családom támogatása nélkül aligha kezdhettem volna bele. Nem arra célzok, hogy milyen sok pénzükbe került a kinti életem feltételeinek a biztosítása, hiszen ösztöndíjasként nem is lesznek kiadásaim, hanem a biztatásukra, ahogy erre a kihívásra felkészítettek. Egyelőre minden olyan, mint a mesében” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a pesti srác, aki eddig a IX. kerületi Lónyay utcai Szent-Györgyi Albert Gimnáziumba járt, hamarosan viszont a Budapesttől tízezer kilométerre található, tempei központú óriásegyetem campusára költözik. Ahonnan nem lehet majd csak úgy hazaugrani egy anyai ölelésért vagy egy baráti találkozó kedvéért.

Zalán tisztában van azzal, hogy a rá váró évek más kihívást jelentenek majd a számára, mint amilyenekkel idehaza találta szembe magát, az mindenesetre jó előjel, hogy bátran lép az önállóság útjára.

Edzőtáborok keményítették meg

„Sokszor versenyeztem idegen országokban, olyan is volt, hogy az egyik háromhetes edzőtáboromat egyetlen budapesti éjszakával egy ugyanilyen hosszúságú követte. Eleinte volt egy kis honvágyam, de abban a közösségben, ami az edzőkből és az úszókból állt, senki sem azt emlegette, hogy milyen jó lenne már otthon lenni, ha eljött az este, mi, versenyzők hullafáradtan zuhantunk be az ágyba.”

Sárkány Zalán úgy érzi, hogy eddig még felszínre tudta hozni azt a tudást, amiért a kőbányai műhelyben keményen megdolgozott, pedig azzal joggal büszkélkedhetne, hogy a juniorok nyílt vízi Európa-bajnokságán az aranyérmes váltót erősítette, ugyanebben a korosztályban egy medencés ötödik helyet is sikerült kiérdemelnie a 400 vegyesen.

Elképesztő benyomások

„Sokáig amolyan 50 méter és 25 kilométer között »bolyongó« úszó voltam, aki mindent kipróbált, és akinek ma is dilemma, hogy merre orientálódjon. A nyílt vízi versenyzést nem engedném el, de mostanában úgy vagyok, hogy a medencés szereplések nagyobb kihívást jelentenek számomra. Egyelőre nem érzem nagymenőnek magamat, de az szeretnék lenni, és ehhez segíthetnek hozzá az amerikai edzések, az a légkör, amit néhány napja az egyetemi úszók edzésén tapasztaltam. Úgy tűnt, hogy senki sem hivalkodik a nagyságával, sokkal inkább mutatja ki, hogy a mi – döntően egyéni – sportágunkban is csapatsportolóként teljesíti a feladatát. Ha ez a lendület engem is magával ragad, és a hely szelleme is áthat, jövőre az egyéni csúcsaimmal akkorát »dobbanthatok«, hogy még odahaza is hallani lehet majd a hangját” – mondta Sárkány Zalán, aki a szigorú egyetemi szabályok szerint egyelőre csak szemügyre vehette Bob Bowman és adjutánsainak az edzését, leendő klubtársaival viszont egyelőre egy hosszt se úszhatott le. A látottakról sokatmondóan viszont már most kijelentette, hogy a szakmai munka színvonala és a versenyzők hozzáállása egyenesen elképesztő.