Gerard Piqué nagytermészetű férfi. Már korábban is pletykák keringtek arról, hogy megcsalja a feleségét, a nála tíz évvel idősebb kolumbiai énekesnőt, Shakirát, de a bili csak mostanában borult ki, amikor kiderült, hogy az FC Barcelona sztárja összejött Clara Chia Martival, egy 23 éves lánnyal, az alkalmazottjával. Időközben egy igazi nagyvadról, Bar Refaeli izraeli topmodellről is kiderült, hogy vele is volt románca Piquének tíz évvel ezelőtt.