Jövő héten rendezik meg a Dunai Regattát

2018 után ismét birtokba veszik a Duna Parlament és Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közötti szakaszát a magyar felsőoktatási intézmények legkiválóbb evezős és sárkányhajós csapatai, míg a Műegyetem rakpartra kiérkező szurkolók számára a hazánkban népszerű nyári fesztiválok hangulatát kívánják megidézni a szervezők.

A kétnapos esemény idén sem pusztán a sportszeretők és az egyetemi hallgatók megszólítására fókuszál, számos gyermekprogrammal, illetve környezettudatos aktivitással várja a családokat is.

Október elsején vízre szállnak Budapest szívében, a Duna leglátványosabb fővárosi szakaszán, a Margit hídtól, illetve a Vigadótól a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem központi épületéig tartó szakaszon a Dunai Regatta vízi futamainak indulói, hogy 2018-at követően ismét összemérjék tudásukat.

Az evezős nyolcasokban profi egyetemista versenyzők csapnak össze,míg a sárkányhajós futamban vállalkozó szellemű amatőr egyetemisták mérkőznek majd meg egymással. Az idei esemény azért is tekinthető úttörőnek, mert az evezős sportágak mellett lehetőséget kínál az indulóknak olyan sportágakban is megméretni magukat, mint a teqball, a 3x3kosárlabda, a szkander, a sportmászás, a röplabda, a kerékpározás, a strongman- és a crosschallenge, vagy akár az e-sport. Szintén újdonság, hogy a sport mellett a környezettudatosság is főszerepet kap. Az eseményre kilátogatókat a „Zöld Pontban” várják a szervezők sokrétű,szemléletformáló, zöld aktivitásokkal.

A rendezvény minden látogató számára ingyenes.