A Bajnokok Ligája-sorozat idei 13. állomását a holland Kelvin de Ruiter nyerte az öt versenyszámban, 48 pontot gyűjtve. Mögötte a finn Mika Törö és a brit Francis Kane állhatott még fel a dobogóra, amelyről a többszörös magyar bajnok Juhász Péter mindössze három és fél ponttal maradt le. Mindezt úgy, hogy az utolsó részfeladatot megelőzően még ő állt a harmadik helyen, ám Kane mindössze 27.28 másodperccel megnyerte a kőgolyópakolást, amelyben Juhász „csak” ötödik lett a tizenkét fős mezőnyben.

„Érdekes volt látni az időket, akár az autótartásnál, akár a kamionhúzásnál, mert elképesztően szoros volt. Különösen a kamionnál, ahol öten is huszonöt másodperccel kezdődő időt húztunk, amelyek közül az enyém volt a legjobb – mondjuk úgy, talán egy kis szerencsém is volt vele. A kőgolyó miatt viszont bosszús voltam, jó részidőm volt, és már szinte fenn volt az állványon az ötödik, amikor visszacsúszott, és így mindössze négy érvényes kísérlettel zártam. Nem kellett volna sok a harmadik helyhez, de összességében így is elégedett vagyok, mert kifejezetten kiegyensúlyozott teljesítményt tudtam hozni, nem volt nagy hullámzás a teljesítményemben. Jó érzések vannak bennem, ahogy visszagondolok a versenyre” – értékelt a Prémium Médiának a 28 éves versenyző.

A negyedik hellyel még feljebb kapaszkodott összetettben, így továbbra is reális esélye van arra, hogy az idény végén Törökországba utazhasson, ahol a 2022-es nagydöntőt rendezik majd.

A főállásban tűzoltóként dolgozó sportoló tavaly indult először a Bajnokok Ligájában, akkor meghívott versenyzőként épp a romániai fordulóban debütált és 12. lett. Fejlődése magáért beszél, az első teljesnek mondható idényében mindössze egy körrel az alapszakasz vége előtt döntős helyen áll, a hetedik pozícióból várhatja, miként alakul a végjáték.

A selejtező szeptember 30-án Gibraltáron zárul. A két versenyből álló finálénak november 5-én és 6-án Alanya ad majd otthont. Juhászra addig is idehaza vár még fontos megmérettetés: a Prémium Liga 6. fordulóját – egyúttal döntőjét – október 15-én rendezik.

(Borítókép: Juhász Péter rönknyomás közben a Prémium Liga siófoki fordulójában. Fotó: Prémium Média & Sport Management.)