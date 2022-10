Dühös szitkok zúdultak Lionel Messire

A hétszeres aranylabdás futballista egy 12 millió font (5,8 milliárd forint) értékű luxusrepülőt lízingel a világ körüli utazásaihoz, amit gyakran a családja és barátai rendelkezésére bocsát.

A L'Equipe kiderítette, hogy Lionel Messi magángépe idén június és augusztus között 52 utat tett meg 368 óra alatt. Ezek az utazások 1502 tonna szén-dioxid-kibocsátással jártak. Ennyi CO2-t egy átlagos francia ember 150 év alatt tudna termelni, írja a francia sportnapilap.

