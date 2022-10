Marco Rossi kávémániája váratlan fordulatot hozott

A vállalatcsoport 2015-ben kezdte el a Fresh Corner koncepció kialakítását a töltőállomásain a régió kilenc országában, mára pedig a benzinkutak többsége felfrissülést kínál a fogyasztóinak, legyen szó egy folyamatosan úton lévőről vagy egy megfáradt utazóról.

Kevesen tudják, hogy a koncepció kitalálója nem más, mint Világi Oszkár, Rossi egykori főnöke, a dunaszerdahelyi DAC 1904 futballklub tulajdonosa. A leggazdagabb szlovákiai magyar a Mol-csoport igazgatósági tagja és a mamutcég érdekeltségébe tartozó SLOVNAFT igazgatótanácsának elnöke. A magyar olajcéget irányító triumvirátus tagjaként az ő reszortja volt a hálózat kialakítása, és gyanítjuk, hogy nem véletlenül esett az üzletember választása reklámarcként arra az emberre, aki a 2017–2018-as szezonban harmadik helyre vezette a szerdahelyi gárdát.

Marco Rossi, aki 2018 nyarán vette át a magyar válogatott irányítását, már tíz éve él Budapesten, ahol felesége, Mariella, valamint vízilabdázó fia, Simone és a divatszakmában Milánóban dolgozó lánya, Gaia is sok időt tölt vele, és számos magyar étel is a szakember kedvencévé vált. Vérbeli olaszként imádja a kávét, fiatalabb korában a futballmérkőzései előtt a reflexei gyorsítására, manapság pedig már a meccsek előtt az öltözőben egyfajta rituáléként fogyasztja. Nápolyiként fontos számára a kávé minősége, így örömmel mondott igent, amikor megérkezett hozzá a felkérés.

Nápolyban a kávé sűrű, krémes, illatos, gyerekkorom óta ezért az ízért rajongok, nem is szeretem ízesíteni. A Fresh Corner már a felkérés előtt is ismerős volt számomra, hiszen a legtöbb hétvégén úton vagyok a bajnoki mérkőzések helyszíneire. Ezen utak során az eszpresszó a kedvencem, azt szoktam itt is inni. Szeretek kicsit leülni, és átgondolni fejben az előttem álló kihívásokat, számomra a kávézás igazi rituálé, arról nem is beszélve, hogy egy tízperces pihenő után lélekben és fejben is sokkal frissebben folytathatom az utamat