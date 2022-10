Új néven, régi lelkesedéssel bizonyítana a hazai ringben

„Nagyon izgatott vagyok, mert jó ideje ez lesz az első olyan gálám, ahol profi körülmények között, védőfelszerelés nélkül lépek ringbe, ráadásul idehaza, olyan közönség előtt, amelyben tudom, hogy ott lesznek a barátaim és a családtagjaim. Mindent elkövetek majd azért, hogy bizonyítani tudjak előttük” – fogalmazott Nardelotti Ajsa. A világjátékok-bronzérmes muaythai-osra a szerb Gordana Sztankovics vár majd szombat este a KÖFÉM Sportcsarnokban.

Úgy érzem, a technikámat elég jól összeraktuk már a világjátékokra is, így most inkább a kondim felépítésén van a hangsúly. Elég jó formában érzem magam, így már a részletekkel foglalkozhatunk, apróságokat kell még reszelgetni. Részletesen kielemezzük a lány stílusát, azt, hogy milyen taktikával lehetek majd a legeredményesebb ellene. Eddig hozzám hasonlóan inkább amatőrben versenyzett, de így is komoly rutinja van, viszonylag tapasztalt ellenfélnek számít. Ehhez jön, hogy még szerb is, szóval alapjáraton is jó szívós. Menetelős, darálós stílusa van, hasonló az enyémhez, így biztos vagyok benne, hogy kemény, akciódús meccs lesz a miénk.