Csisztu Zsuzsa és Szöllősi György is főnök lett Rómában

Az új vezetőség első ülésén Charles Camenzuli elnök a vb-tagok közül újra a posztot 2019 óta betöltő Szöllősi Györgyöt jelölte alelnöknek. A végrehajtó bizottság egyhangú döntéssel elfogadta a javaslatot, így 2026-ig a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) elnöke lesz az AIPS Europe egyetlen alelnöke, olvasható az MSÚSZ beszámolójában.

Amikor öt éve bekapcsolódtunk az AIPS vezető testületeinek munkájába, kijelentettük, hogy a régi magyar sportújságírók nyomdokaiba kívánunk lépni, akik ott voltak a szervezet megalakulásánál 1924-ben, Párizsban, kongresszusokat rendeztek, vezető tisztségeket töltöttek be és néhány évig Budapesten székhelyet is biztosítottak az AIPS-nek. Azóta rendeztünk regionális, európai és világkongresszust, valamint AIPS Sportmédia-díjátadó gálát, továbbá elnyertük az alelnöki megbízatást a kontinentális és a globális szövetségben is. Gratulálok Gianni Merlo és Charles Camenzuli elnök uraknak, Csisztu Zsuzsa alelnök asszonynak a megválasztásukhoz, köszönjük a magyar és a többi, csaknem száz nemzeti sportújságíró-szövetség támogatását