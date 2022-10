Belgrád még mindig őrzi az 1991-es délszláv háború, de még brutálisabban az 1999-es NATO-bombázás, az Allied Force hadművelet nyomait, például a jugoszláv hadsereg főhadiszállásának romjai mai napig mementóként állnak.

Ha már itt tartunk, a Crvena zvezda stadionjában is látható egy T–55-ös tank azokból az időkből, kissé bizarr látvány mindez a futballstadionban.

Amely a játék, a békés, önfeledt szórakozás helyszíne kellene hogy legyen. De hát a szerb harcias nép, ahogy azt a történelemben már számtalanszor be is bizonyította.

Mint ahogy a sportban is, és legfőképpen ez az, ami a belgrádiak esélyét jelenti a Ferencváros elleni csütörtöki mérkőzésen, az Európa-liga H csoportjának harmadik fordulójában. Az aktuális formák ugyanis a zöld-fehérek mellett szólnak, Adama Traorééknak két meccsből hat pontjuk van, Ivanicséknak pedig nulla, de ahogy a Crvena zvezda legértékesebb játékosa délben hangsúlyozta: itt az alkalom, hogy kiköszörüljék a csorbát, és felrúgják a papírformát.

Bizony, egyszerre borzongató és szokatlan érzés, hogy egy magyar csapatot az esélyesek között emlegetünk egy európai sorozatban, de nincs mese, le kell számolni azzal a sztereotípiával, hogy a Fradi meglepetést meglepetésre halmoz, sőt, az egyes orgánumok által unásig koptatott csoda szót is ki kell dobnunk az újságírói arzenálunkból.

Tudniillik ha csütörtökön a Ferencváros győz, a Monaco és a Trabzonspor pedig döntetlent játszik, akkor bizony a magyar bajnok harmadiknál már semmiképpen sem végezhet hátrébb a H csoportban, és megtörténik az, amire 2004, a Debrecen bravúrja óta nem volt példa: tavasszal is lesz magyar szereplője az európai kupaküzdelmeknek. De valami azt súgja, ennél többre vágynak Tokmacék, ahogy az a Fradi szerda kora esti sajtótájékoztatóján is kiderült.

A beszélgetésre Csercseszovot Mark Knoester, a csapat 23 éves holland védője kísérte el, utóbbi kapta az első kérdéseket.

Először is azt firtattuk, jelent-e bármiféle változást a felkészülésben, hogy eddig mindig győztes bajnoki meccsek után játszott a Fradi az El-ben, most viszont a kecskeméti vereséget követően.

A továbbiakban Knoester azt bizonygatta, hogy őt cseppet sem zavarja a várhatóan legalább negyvenezer néző hangzavara, sőt, az nem is igazi futballista, aki nem érzi jól magát az ilyen környezetben. Még ha ez a negyvenezer néző nem is őt biztatja…

Knoester nem tulajdonított különösebb jelentőséget annak, hogy nekik hat pontjuk van, az ellenfélnek pedig nulla, bár – mint mondta – a számok nem hazudnak. De csütörtökön minden a pályán fog eldőlni. Az Index felvetette Knoesternek, hogy az UEFA honlapján a válaszadók 48 százaléka ferencvárosi győzelmet tippelt, és csak 40 százalék hazai sikert, mire a hátvéd így reagált:

Lehet, hogy mi vagyunk a favoritok az állás és a szavazás alapján is, de ez nem jelent semmit. Viszont jó érzés…

Mi lehet a siker kulcsa csütörtökön? – ez volt az utolsó kérdés Knoesterhez.

Nem oszthatok meg túl sok információt, de önbizalmunk biztosan lesz, bízunk a kvalitásainkban. Maximálisan éleseknek kell lennünk, és akkor győzhetünk – hangzott a nem túl eredeti válasz. – Természetesen, ha megnyerted az első két meccset, még többet akarsz. Már látjuk a célt. Persze van veszítenivalónk, van is rajtunk nyomás, de ezt a nyomást az előnyünkre kell fordítanunk.

Sztanyiszlav Csercseszov a napokban lett nagypapa, bár ezt az örömteli hírt nem most osztotta meg velünk. Az orosz mester először is arról beszélt, hogy az embert próbáló talajon lejátszott kecskeméti mérkőzésnek szerencsére nem lett sérültje, az egyetlen kényszerhiányzó a még mindig lábadozó védő, Kovacevic.

Ez már történelem – utalt a vasárnapi 2–0-s vereségre. – Erre már nem is gondolunk. Szerencsétlen meccs volt, de már nem a Kecskemét pályáján vagyunk, hanem Belgrádban. Nem volt időnk a sebeket nyalogatni, mert már itt van előttünk a Crvena zvezda meccs. Egyébként sem szeretek a múlton rágódni.

Délben Milos Milojevics, a zvezda edzője arról beszélt, csapata dominálni szeretne hazai pályán. Ezt cseppet sem találta meglepőnek a Fradi mestere.

Persze, hiszen jó csapat, az elmúlt hat évben négyszer az Európa-ligában, kétszer a Bajnokok ligájában eljutott a csoportkörig. És most még nincs pontjuk! Miért ne akarnának dominálni?! Van még 24 óránk, hogy megtaláljuk a megfelelő taktikát. Remélem, telt ház vár minket, mint 1975-ben a Fradit, mert én is szeretem az ilyen mérkőzéseket – mondta a mester.

Az Index felvetette, hogy nemrégiben arról beszélt Csercseszov, akár meg is nyerheti az Európa-ligát a Fradi. Erre visszakérdezett a vezetőedző, hogy vajon hol olvastunk ilyesmit, de aztán beleállt a témába.

A futballban bármi megtörténhet, megvan a csapatban a potenciál. hat pontunk van, nézzük meg az Eintracht Frankfurt példáját, ugyan ki gondolta volna az előző kiírásban, hogy ők hódítják el a serleget?! De ugyanakkor azt is hangsúlyozom, mindig csak a következő meccsre szabad gondolni, mert akkor az történhet velünk, ami Kecskeméten. Mert lehet, hogy ott már a zvezda-meccs járt a játékosaim fejében, és talán ez lehetett a vereség oka. Nem szabad elbizakodottnak lennünk. Persze amikor azt mondom, hogy bármi előfordulhat, nem szabad elfelejtenünk, hogy nyilván vannak nálunk esélyesebbek is, és ezen nem is egy csapat előttünk állnak a rangsorban.