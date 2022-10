Csercseszov: Ma a szurkolóink jobbak voltak, mint a csapat

A lefújás után negyedórával még mindig dalolva éltették csapatukat a szerb fanatikusok, egyszerűen nem akarták elhagyni a Rajko Mitics Stadion nézőterét. Volt is mit ünnepelniük, első győzelmét aratta a Crvena zvezda az Európa-liga H csoportjában, és mindjárt 4–1-re a Ferencváros ellen. A szerb újságírók egymás közt Kanga második góljáról beszéltek, ehhez hasonlót keveset láttak, de még mi, sokat tapasztalt, veterán újságírók sem sokat.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatóra Sztanyiszlav Csercseszov kissé megtörten érkezett. Az első kérdést az Indextől kapta, mégpedig azt, hogy ez az egymást követő két vereség vajon hullámvölgy vagy csak kisiklás.

Mivel elégedett? – hangzott a következő kérdés.

Volt-e bármi, ami meglepte a Crvena zvezda játékában?

Ma 2000 magyar néző volt a Rajko Mitics Stadionban, egy hét múlva 20000 lesz a Groupama Arénában. Ez vajon mennyit számít? Erről érdeklődött a következő kérdés.

Egy ilyen vereség után mit mond az öltözőben? Vagy bemegy egyáltalán? Ezt firtatta az egyik magyar újságíró.

Egy ilyen meccs után igenis van mondanivalóm, és ezt meg is mondtam a játékosoknak! – válaszolta a tréner. – Hiszen 4–1-re kikaptunk! Nincs vége a világnak, nem ez az első vereség a csapat történetében, és nem is az utolsó. Auf Wiedersehen!

Azzal fogta magát, és kiment a teremből.

Milos Milojevics, a győztes csapat edzője összefoglalójában elégedettségét fejezte ki úgy az eredmény, mint a mutatott játék tekintetében. Az első perctől nagy lendülettel játszott a Crvena zvezda, mondta, és gratulált a csapatának. Van még tér és hely a fejlődésre, de ezen az estén a szakvezető szerint minden tökéletesen stimmelt.

Milojevics elismerte, hogy korábban kritikát is kapott a csapat a szurkolóktól, és erre azt mondta, elég, ha ő kritizálja a játékosait. Most viszont rászolgáltak a biztatásra, tisztességesen felkészült a társaság.

Végül megerősítette, hogy még van remény a továbbjutásra, továbbá arról is beszélt, hogy hatalmas a jegyigénylés a budapesti visszavágóra, és reméli, hogy ott, a Groupama Arénában is ilyen hangulat lesz, mint Belgrádban volt.

Az M4Sport kamerája előtt Dibusz Dénes, a Fradi kapusa kritikus hangon nyilatkozott:

Nem gondolom, hogy arról lehetne beszélni, hogy nekik minden bejött, nekünk meg semmi. Azért annyira sok lehetőségünk nem volt, mint a KTE elleni, hétvégi mérkőzésen, ahol tényleg semmit nem sikerült bepasszírozni – kezdte értékelését a kapus, aki szerint az első gólig kiegyenlített volt a találkozó, de azért már addig is mutatkoztak problémák. – A tizenegyes viszont alapvetően meghatározta a mérkőzés további menetét”. A félidőben úgy voltunk vele, hogy meg kell próbálnunk mindent, de ebből sok minden nem látszódott a pályán. Az volt a kérdés, hogy képesek vagyunk-e küzdeni, harcolni, találni egy gólt, és nyílttá tenni a meccset. Sajnos több olyan labdavesztésünk is volt, amikor a mélységbe próbáltuk bejátszani, abból pedig a hazaiak tudtak ellentámadást vezetni. Azt gondolom, hogy az utolsó 25 perc kivételével nem is nagyon volt értékelhető akciónk. Akkor picit jobban helyére kerültek a dolgok, harapósabbak lettünk” – mondta. – Teljesen megérdemelten nyert a hazai csapat. Sajnos ilyen különbséggel is. Viszont lehet, hogy jobb, hogy ez a mérkőzés így alakult, mert talán felébredünk a visszavágóig – tette hozzá.