Balesetben meghalt a britek tehetséges versenyzője

Riválisai szerint a mindig mosolygós Chrissy Rouse roppant tehetséges volt, emellett sokak szerint ő volt az egyik legkedvesebb ember a bokszutcában. A Newcastle-i versenyző a vasárnapi verseny első körében egy bukás következtében szenvedett súlyos fejsérülést.

Chrissy Rouse-t először a pálya mellett látták el, majd a pálya orvosi központjába szállították, ahol mesterséges kómába helyezték. Később egy nottinghami kórházban sürgősségi idegsebészeti beavatkozáson esett át.

A versenyt szervező MSVR közölte, hogy a halottkémmel, a rendőrséggel és a Motorcycle Circuit Racing Control Boarddal együtt vizsgálja az eset körülményeit.

Our condolences to the family, friends, and team of Chrissy Rouse.



An incredibly gifted and humble talent, who will be greatly missed. pic.twitter.com/aBlFjc1MLM