Tóth Alexa aranyérmet nyert a grappling-világbajnokságon az 58 kilogrammosok súlycsoportjában, no gi versenyszámban – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A márciusi, budapesti Európa-bajnokságon is első helyezett Tóth az ifjúságiak és a kadetek között bezsebelt korábbi sikerei után a spanyolországi Pontevedrában zajló vb utolsó előtti versenynapján a felnőttek között is a dobogó legfelső fokára állhatott – számolt be róla a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) sajtószolgálata.

A grappling földharcra épülő hibrid küzdősport, melynek világeseményeit a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) rendezi. Két fő versenyszám van: giben dzsiu-dzsicu edzőruhát viselnek a versenyzők, míg no giben ez a ruha nem engedélyezett.