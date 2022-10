Az NB II-ben nem játszanának villanyfényes meccseket

Az NB II-es bizottság javaslatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökségének annak érdekében, hogy ne kelljen villanyfényes mérkőzéseket játszaniuk. Az MTI Sipos Jenő szavait idézi, aki az MLSZ szóvivőjeként az M1 aktuális csatornán ismertette a javaslat lényegét. Azt kérték, hogy a szövetség engedélyezze a másodosztályú mérkőzések kezdési időpontjának megváltoztatását.

Az elképzelés szerint – amelyet minden klub támogatott – nagyrészt 13 órakor kezdődnének a találkozók,

ettől a helyi viszonyokra való tekintettel el lehetne térni, de csak 15 óráig bezárólag. Ezzel csökkenteni lehet a villanyvilágítás használatát, az intézkedéstől az NB II-es sportszervezetek jelentős költségcsökkenést várnak.

Sipos Jenő azt is hozzátette, a kérdésben jelenleg egyeztetés folyik a csapatokkal, a versenybizottság a közeljövőben dönt majd az ügyben. A szóvivő szerint eddig is volt rá példa és volt rá lehetőség, hogy közös kérelem esetén a klubok módosítsák a kezdési időpontokat, és ehhez a versenybizottság a korábbiakban is hozzájárult.

Az NB II-es bizottság arra is felkérte az elnökséget, hogy a katari világbajnokság ideje alatt – amikor egyébként az élvonalban szünet lesz – engedélyezze a csapatoknak a szombati mérkőzésrendezést is.

