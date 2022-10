– Hol laktok? – kérdi Hubay László, miután felvett bennünket az estorili kaszinó előtti téren, a Deck Bar teraszán, és javaslatára áttértünk a magázásról a tegezésre.

– Az Április 25. híd lábánál, Lisszabon Alcántara negyedében – válaszolom gyanútlanul, de már vissza is szívnám, mert idős vendéglátóm azonnal kijavít.

– Nekem az örökre Salazar-híd marad… – kapom a történelemleckét, amelyből azonnal világossá válik számomra, mennyi is az idő.

A portugál történelemben kevéssé járatos olvasó kedvéért: a Tejo folyó (amely néhány száz kilométerre innen keletre Tajo néven még Toledót öleli körül) felett átívelő 2277 méter hosszú, impozáns, látványra a San Franciscó-i Golden Gate-et idéző hidat 1962 és 1966 között építették, és Portugália akkori miniszterelnökéről, az országot 1932 és 1968 között egy emberöltőn át vaskézzel irányító politikusról, António de Oliveira Salazarról nevezték el. Aztán Salazar 1970-ben meghalt (érdekes történelmi tény, hogy otthoni balesetét követően, ami miatt 1968-ban leváltották, haláláig nem tudta, hogy már nem ő a miniszterelnök), 1974. április 25-én kitört a „szegfűs forradalom”, majd többéves vajúdás után végbement az ország demokratikus átalakulása.

Vendéglátóm elmeséli, a szegfűs forradalom után komolyan fenyegetett a veszély, hogy szovjet típusú kommunista uralom alakul ki Portugáliában, végül aztán maradt a polgári demokrácia, annak minden előnyével és hátrányával. A jelenlegi baloldali kormány nem élvezi Hubay úr rokonszenvét, de hát ez van, nem azért beszéltünk meg randevút az 1952 óta Estorilban – közelebbről Alcabidechében – élő úrral, hogy politikai vitába bonyolódjunk.

A kúria kapuját távirányító nyitja, odabent egy minimum 13 éves, ősz bundájú, labradorszerű kutya fogad farkát csóválva.

– Tizenhárom éve fogadtuk be, úgyhogy legalább ennyi idős, szerintem olyan két-hároméves lehetett, amikor bekéredzkedett hozzánk – mondja Hubay úr, majd betessékel mediterrán stílusú háza tágas nappalijába. Egy pillanatra eltűnik, majd kisvártatva belép egy hölgy – mondjuk így, a háztartási alkalmazott – kezében tálcával, rajta gőzölgő kávéscsészékkel. Helyet foglalunk az alacsony asztal közül, tekintetem a házigazda feje felett a falon függő képekre téved. Elkezd remegni a kezemben a kávéscsésze, de azért valahogy eldadogom.

– Az ott nem két Miró?

– Ja, de. Eredetiek. De ott a másik szobában vannak Munkácsy-rajzok is, meg Fülöp László-képek. Megnézzük őket?

Hogy megnézzük-e? Naná, hogy megnézzük! Néhány képet a Rembrandt-iskola németalföldi növendékei festettek, az ember csak tátja a száját, az egyik Munkácsyt maga a festő írta alá nem másnak, mint Hubay Jenőnek, vendéglátónk nagyapjának, a világhírű hegedűművésznek dedikálva.

– beszélt a régmúltról Hubay úr.

Hubay Jenő 1919-ben, a Kommün idején már 61 éves volt, de családjával Svájcba emigrált, miközben a tanácskormány kisajátította a javait, és őt magát is túszul ejtette volna, ha nem kerekedik fel.

Nagyapám Lausanne-ból szidta Kun Bélát, aztán a Kommün bukása után természetesen hazatért, és a Zeneakadémia igazgatója lett. Olyan zseniális hegedűművészek voltak a tanítványai, mint Szigeti Ferenc, Geyer Stefi vagy Vecsey Ferenc. Nagyapám újfajta hegedűtechnikát fejlesztett ki, de mivel a kommunisták szemében a Hubay név vörös posztó volt, 1945 után tilos volt ezzel a virtuóz technikával hegedülni, és a műveit is betiltották, csak a rendszerváltás után rehabilitálták a Hubay-technikát és a -szerzeményeket.

A Hubay család története már addig sem volt eseménytelen, de az igazi nagy kalandok csak ezután következtek.

Ez utóbbi esemény, mármint Hubay László születése 1946. augusztus 18-án történt Budapesten. A család háromnegyed része Oslóba költözött 1948-ban a kommunista diktatúra elől, csak Andor, az édesapa – amúgy Norvégia tiszteletbeli konzulja a magyar fővárosban – maradt. Rá is igaz volt Széchenyi Zsigmond, a nagy magyar vadász-író elhíresült mondása: „A Zsiga ment volna, de a Széchenyi nem mehetett.”

Mint említettem, a Hubay név 1919 óta Rákosiék szemében vörös posztó volt, apámat 1948-ban a hatalomátvétel után pusztán a nevéért az ÁVH letartóztatta, és az Andrássy út 60-ba vitte. Anyám eközben Oslóban arról értesült, hogy apámat, azaz a férjét koholt vádakkal halálra ítélték. A koncepciós vád az volt, hogy apám külföldre csempészte a herendi vállalkozás pénzét, de ez nem volt igaz. Tudniillik, amikor az anyám azt szorgalmazta, hogy valamennyi pénzt utaljunk át Svájcba, apám kijelentette: »A pénzünk magyar, és az is marad.« Szerencsére a norvég kormány közbelépésére édesapámat kiengedték, de minden ingó és ingatlan vagyonunk Magyarországon maradt, a kommunisták elkobozták. Mi előbb Oslóban telepedtünk le, apám a prosgrunni porcelángyár igazgatója lett, de nem bírta a hűvös, esős éghajlatot és a hosszú téli éjszakákat, és 1951-ben áttelepültünk Portugáliába. Édesapám elfogadta a Vista Alegre-i porcelángyár művészeti igazgatói állását.

A család pedig Estorilban telepedett le, ugyanott, ahol Horthy Miklós exkormányzó tengette az életét azok után, hogy 1949-ben Bajoroszágból Portugáliába költözött.

Családunk szoros kapcsolatot ápolt a Horthy családdal – idézi fel a kisgyermekként megélt emlékeket Hubay László. – Összejártunk, hol náluk, hol nálunk vacsoráztunk. Nem dúskáltak az anyagiakban Horthyék, igazából egy alapítvány tartotta el őket, amelyet John Montgomery, az Egyesült Államok volt budapesti nagykövete hozott létre, és amely alapítványba a legtöbb pénzt Chorin Ferenc, a Magyar Gyáriparosok Szövetségének akkoriban már New Yorkban élő egykori elnöke, Horthy bridzspartnere adta a legtöbb pénzt.

A jeles esemény, amiért tulajdonképpen felkerestem Hubay Lászlót, 1956. június 9-én történt. Portugália fogadta a Nyugat-Európában turnézó magyar labdarúgó-válogatottat a lisszaboni Estadio Nacional, a Nemzeti Stadion 70 000 nézője előtt.

Mindnyájan elmentünk a mérkőzésre, a kormányzó úr és családja is, bevallom, nagyon szomorúak voltunk, mert arra számítottunk, hogy a mieink győznek. A mieink, mármint a magyarok, mert én annak ellenére, hogy édesanyám norvég volt, és 1971-ig be sem léptem Magyarország területére, magyarnak éreztem és vallottam magam, és annak vallom ma is – szögezi le hibátlan magyarsággal az idős úr. – Szóval, megszületett a 2:2-es végeredmény, és a válogatott visszabuszozott a szálláshelyére, Estorilba. Mi pedig, a kormányzó úr családja és a miénk, a meccs után elmentünk a csapat szállására, hogy találkozzunk Puskásékkal.