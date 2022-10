Meghalt a Red Bull tulajdonosa

Meghalt Dietrich Mateschitz, a Red Bull társtulajdonosa, aki energiaital-birodalma révén a világ üzleti életének egyik legnagyobb alakja volt. Az üzletember 78 évet élt − írja a BBC.

Mateschitz az energiaital-cégét arra használta fel, hogy Formula−1-es csapatot alapítson, amely a sportág egyik vezető erejévé vált. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke szerint Mateschitz „nagyszerű ember volt”.

Amit elért, és amit oly sok emberért tett, szerte a világon, a különböző sportágakban, az páratlan

− fogalmazott Horner.

A Sky News Sportsnak nyilatkozva néhány perccel azután, hogy Mateschitz halálhírét bejelentették, Horner elmondta, hogy csapata eltökélt szándéka mindent megtenni a győzelem érdekében a vasárnapi futamon.

Nagyon sokunknak hálásnak kell lennünk neki a lehetőségekért, amelyeket biztosított, és azért, ahogyan a világot látta, mindig azt hangsúlyozta, soha ne félj küzdeni az álmaidért. Ezt tette itt a Formula−1-ben is, bebizonyította, hogy képesek vagyunk változtatni a dolgokon. Egyszerűen hihetetlenül hálásak vagyunk

− mondta a csapatfőnök a vasárnapi Amerikai Nagydíj előtt.

Mateschitz halála vélhetően nem fenyegeti a Red Bull vagy testvércsapata, az Alpha Tauri jövőjét.

Red Bull, mint az extrém sportok szponzora

Az osztrák Mateschitz a Procter & Gamble fogyasztási cikkeket gyártó vállalat értékesítőjeként dolgozott, amikor thaiföldi utazásai alatt felfedezte a Krating Daenget, azt az italt, amelyből később a Red Bull megszületett.

1984-ben az ital alapítójával, a thaiföldi Chaleo YoovidhyÁval megalapította a Red Bullt.

1987-ben piacra dobta a Red Bull márkát, amely végül a világ legismertebb energiaitalává vált. A márkát olyan extrém sportokkal kezdte összekapcsolni, mint a szörfözés, a sziklaugrás, a téli sportok és a hegyi kerékpározás. A Red Bull számos ilyen sport szponzora lett.

A Formula−1-ben való részvétele a svájci székhelyű Sauber csapatnál kezdődött, amelynek a Red Bull 60 százalékos részvényese lett, mielőtt a pilótaválasztáson kialakult vita miatt elváltak útjaik. A Sauber ugyanis a tapasztalatlan finnt, Kimi Raikkönent szerződtette 2001-es debütáló szezonjára, miközben Mateschitz szerint Enrique Bernoldi lett volna a megfelelő választás.

Három évvel később a Red Bull megvásárolta a Fordtól a csődbe ment Jaguar csapatot, átnevezte, és az ex-Formula−2-es pilótát, Christian Hornert alkalmazta csapatfőnökként, és a sportág vezető tervezőmérnökét, Adrian Newey-t szerződtette technikai igazgatónak.

A munkának meg is lett az eredménye, 2009-re a Formula−1 leggyorsabb csapatává váltak, és 2010-ben a német Sebastian Vettellel megnyerték első bajnoki címüket.

Hullámvölgy

A turbó-hibrid motorok 2014-es megjelenése azonban megdöbbentő módon véget vetett az uralmuknak, vezető helyüket a Mercedes vette át. A Red Bull továbbra is versenyképes autókat gyártott, de a Renault-motorok hátráltatták őket.

Mateschitz jobbkeze, Helmut Marko 2014-ben, első autóversenyzői szezonja közepén szerződtette a holland Max Verstappent, és a legfiatalabb pilótává tette. Verstappen 2015-ben szerződött a jelenlegi Alpha Taurihoz (korábban Toro Rosso), és 2016 ötödik futamára átkerült a Red Bullhoz, ahol a Spanyol Nagydíjon győzött, így a Formula−1 legfiatalabb dobogósa és futamgyőztese lett, első hollandként a sportág történetében.

Miután 2019-ben felhagyott a Renault-val való motorpartnerséggel, és egyesítette erőit a Hondával, a Red Bull egyre versenyképesebbé vált, és 2021-ben 2013 óta először volt abszolút versenyképes autója. Verstappen ezt használta a mercedeses Lewis Hamilton ellen a Formula−1 történetének egyik legintenzívebb címvédő csatájában, a Red Bull pilótáját végül egy vitatott finálé után hirdették ki bajnoknak. Az új szabályok 2022-es bevezetésével a Red Bull lett a domináns csapat.

Dietrich Mateschitz, bár visszahúzódó személyiség volt, a Formula−1 egyik legjelentősebb alakjává vált.

Nem csak Formula−1

A Red Bull a labdarúgásra is kiterjesztette sportérdekeltségeit: csapatokat vásárolt az osztrák Fuschl am See-ben, Mateschitz otthonához legközelebb eső Salzburgban és a németországi Lipcsében, valamint a New York/New Jersey-i MetroStars, a brazíliai Campinas városában, klubot alapított Ghánában, és átvett egy müncheni jégkorongcsapatot.

Vagyonát − amelyet 2021. októberében 25,4 milliárd dollárra becsültek − arra is felhasználta, hogy segítsen megújítani szülőföldjét, és népszerűsítse a helyi kézművességet és művészetet. Emellett létrehozta a Wings For Life jótékonysági szervezetet a gerincvelő-kutatás támogatására.

(Borítókép: Dietrich Mateschitz, a Red Bull Racing csapattulajdonosa a Német Nagydíjon, Hockenheimben 2010. július 24-én. Fotó: Mark Thompson/Getty Images)