Szombat délelőtt fél tizenegy van, a Trezor bisztró előtt gyülekeznek az Iváncsa KSE játékosai. Délután egykor nagy rangadót játszik az NB III középcsoportjának második helyén álló gárda Dunaújvárosban a harmadik helyezettel, a két szomszédvár derbije mindig csemege, vélhetően most sem lesz másképpen. A játékosok két egyterűbe préselik be magukat, így bumliznak át a szomszédos városba – nota bene, Iváncsa messze nem város, még csak nagyközség a maga kevesebb mint háromezer lakosával.

Persze a település lélekszáma és az eredményesség között nem feltétlenül áll fenn egyenes arányosság, szerda óta mindenki egy kicsit iváncsai hazánkban, amióta a harmadosztályú kiscsapat 3–2-re legyőzte és kiverte a Magyar Kupából a párhuzamosan az Európa-ligában vitézkedő és továbbjutásra álló Ferencvárost.

Felkapta a média a munka után edzésre járó, félig, vagy tán egészen amatőr iváncsai játékosok nevét, a fél ország megtanulta, ki az a bravúrt bravúrra halmozó csodakapus, a mindössze 22 éves Varga Ádám vagy a Fradi-gyilkos Kercsó Bence.

A gyülekező csapatból Nyul Krisztiánt kapom el, a 25 éves srác nem játszott a Fradi ellen, de Dunaújvárosban talán már pályára lép.

Hasfalsérülésem volt, most gyógyul a szakadás, ezért nem játszhattam a kupameccsen, de ma talán majd bevet a mester. Kívülről is hatalmas élmény volt a szerdai három-kettő! – mondja, aztán bepréseli magát a furgonba.

Alig hajt el a csapat, megérkezik Baki Imre, a klubelnök. Energikus fiatalember ő, a helyi szállítmányozási vállalkozás, a Baki-Trans Kft. tulajdonosa. Leülünk az iváncsai pálya lelátóján – minden fontos létesítmény egy száz méter sugarú körön belül található itt Iváncsán, a stadion, a modern tanuszoda, a Trezor bisztró és a Nemzeti Dohánybolt is… –, és az elnök mindjárt szenzációs információval kezdi mondókáját.

Péntek este felhívott Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója, és tolmácsolta Kubatov Gábor elnök úr üzenetét, amelyben meghívta az egész csapatot a stábbal és a segítőkkel együtt a csütörtöki, Monaco elleni Európa-liga mérkőzésre, a Groupama Aréna VIP-páholyába – mondja remegő hangon a klubelnök, még mindig megilletődve a gesztustól. Gyorsan hozzá is teszi: – Nagyon szurkolunk a Fradinak, hogy a szemünk láttára vívja ki a továbbjutást.

Azt már nem teszi hozzá, csak gondolja: ha már a Magyar Kupából kiestek a zöld-fehérek, legalább az Európa-ligát nyerjék meg…

A MLSZ ötmillió forinttal honorálta a tizenhat közé jutást – persze nemcsak az Iváncsának, hanem valamennyi továbbjutónak –, ebből a „talált pénzből” minden játékos százezer forint rendkívüli prémiumban részesül. Sokat jelent ez egy amatőr kisegyüttesnél.

Innen-onnan szedjük össze azt a 90 milliót, amiből egy évben működik a klub – teszi hozzá Baki úr. – Harmincmillió az MLSZ-től érkezik normatív támogatás formájában, 45 millió a taotámogatásból folyik be, ezzel a finanszírozzuk az utánpótlásunkat, a felszerelést, az edzői béreket, és további tizenöt milliót kapunk a szövetségtől, mivel Iváncsa a Bozsik-program régiós központja. S ha még szükség lenne rendkívüli kiadásokra, nos, azokat a büdzsén keletkező lyukakat én tömögetem be…

Hát így működik, sőt, arat ország-világra szóló sikereket egy Fejér megyei kiscsapat…

Iváncsától Dunaújváros nincs fél órára autóval, a szebb napokat látott stadionba simán begurulunk, nincs itt őrség, bürokrácia, fölösleges adminisztráció. Leparkolunk a büfé mellett, felmutatjuk a sajtóigazolványt, kolléganőm már meg is kapja a fotósmellényt, engem meg felkísérnek a VIP-páholyba, ahol kellemes meglepetésre megannyi ismerősbe botlok.

Emitt Egervári Sándor mesteredző, egykori szövetségi kapitány, mellette Szabó József, a legendás „Dzsoni” ül, a kilencvenes-kétezres évek fordulóján sikert sikerre halmozó klub valamikori elnöke, a korlátnál felfedezem Tököli Attilát, a sokszoros válogatott gólvágót, Salamon Miklóst, a lófarkas középhátvédet és társaikat. Kiderül, Dobos Barna, a jelenlegi klubelnök meghívta az 1999-2000-es bajnokcsapat játékosait és vezetőit afféle nosztalgiatalálkozóra, hogy tekintsék meg a nagy rangadót, a második helyen álló, de két mérkőzéssel kevesebbet játszott Iváncsa és a harmadik helyen álló Dunaújváros presztízsderbijét.

Még egy politikust is felfedezek, Budai Gyula egykori elszámoltatásügyi kormánybiztost, mint megtudom, ő Horváth Ferenc, az újvárosi edző barátja.

Leülök Egervári mellé, bedobom a feledhetetlen 4–1-es győzelmüket a Henk ten Cate irányította MTK ellen a Hungária körúton, mire megjegyzi:

Aztán elkezdődik a meccs, eltelik húsz perc, még nulla–nulla az állás, de Egervári már megjegyzi:

Valamiért mesteredző a szélütése óta bottal járó szakember, mert Vallejos egy hatalmas védelmi hiba után vezetéshez juttatja az Iváncsát, és még szünet előtt Kercsó megmutatja, nem csak a Fradinak tud gólt rúgni. Fordulás után Cseszneki Richárd hatalmas bombagólt lő a bal felsőbe, a negyediket Maka Alex szerzi, három perccel a lefújás előtt rúgja a becsületgólt a házigazda.

4-1-re győz az Iváncsa, amelynek kapuját Varga Ádám elképesztő bravúrsorozattal védte, a 22 éves kapus nálam simán az NB I-ben játszana, meg is kérdem a lefújás után, kapott-e már telefont a Fradi-meccs óta valamelyik élvonalbeli klubtól.

Nem is lett, NB III-as viszonylatban káprázatosan játszott az Iváncsa, ezzel a produkcióval az NB II-ben is simán megállnák a helyüket Vargáék. A kapus különben nehéz két éven van túl, keresztszalag-szakadást szenvedett, ahogy elmondja, neki a Fradi elleni 3–2 az újjászületést jelentette.

Most nagyon elkaptuk a fonalat, úgy érezzük, megállíthatatlanok vagyunk. Legutóbb csak hetedikek lettünk, de most fel akarunk jutni – mondja a csodakapus, aki egy lószállító cégnél lakatos, és csak munka után tud edzésre járni, ahogy a többiek is.