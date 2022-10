Megszólalt Vári Attila a pólószövetségtől eltűnt 50 millió forintnyi pénzről

Az 50 millió forintnak megfelelő összegnek még a nyáron veszett nyoma, a pénznek az Európa-bajnokságot szervező bizottság számláján kellett volna landolnia, ez azonban nem történt meg. Sajtóhírek szerint az ismeretlen hekkerek feltörték a MVLSZ e-mail-fiókjait, utána pedig eltérítették a pénzt egy másik számlára.

A szövetséget mostanáig vezető Vári Attila két hete váratlanul bejelentette a lemondását, döntését akkor egyéb okokkal indokolta, azonban felmerült, hogy a most kipattant botrány is közrejátszhatott a távozásában. A játékosként kétszeres olimpiai bajnok sportvezető most a sportal.hu-nak nyilatkozott.

Mint mondta, nem tartja magát felelősnek a téves utalások miatt. „A Magyar Vízilabda-szövetség nemzetközi szerepléséhez kötődően hackertámadás, kiberbűncselekmény áldozata lett” – szögezte le. „A szövetség élén történő változás független a folyamatban lévő ügytől” – tette hozzá.

Történt már hasonló tévedés

Vári Attila elmondása szerint az Eb szervezőbizottsága az MVLSZ-től értesült a kibertámadásról.

„Kizártnak tartom, hogy a szövetségből bárki összejátszott volna a csalókkal, az igazságügyi informatikai szakértői vélemény is ezt támasztotta alá”

– hangsúlyozta Vári Attila, aki megerősítette, hogy a rendőrség foglalkozik az üggyel. Jelezte, minden információt átadtak a hatóság részére. „Jelenleg is rendelkezésükre állunk” – mondta.

A sportal.hu arról írt, a mostanihoz hasonló tévedés történt az idei podgoricai férfi Világliga európai selejtezősorozatának nyolcas döntője előtt is, amikor szintén duplán fizették ki a szállást. Bennfentesek szerint az utóbbi időben Vári Attila elvesztette politikai támogatottságát is, egyre többen nehezményezték az MVLSZ nagyvonalú pénzügyi irányítását – teszi hozzá a portál.

(Borítókép: Vári Attila 2022. július 20-án. Fotó: Szabó Réka / Index)