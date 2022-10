Kíméletlen mémeső zúdul a Bajnokok Ligája további küzdelmeiből kieső Barcelonára. A katalán sajtó is beletörli a lábát a Xavi által irányított futballcsapatba, élen a Mundo Deportivóval. Eközben nyilvánvaló, hogy az amúgy is pénzügyi válságban lévő klubot anyagilag is érzékenyen sújtja a kiesés.